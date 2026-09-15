Boca intentó hasta último momento incorporar a Matías Galarza, pero las negociaciones con Talleres no prosperaron y el pase finalmente se cayó. El Xeneize ya había acordado el contrato con el mediocampista, pero no consiguió alcanzar un entendimiento con el club cordobés.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscó cerrar la operación a contrarreloj, debido a que quedaban pocas horas para que finalizara la prórroga obtenida por la lesión de Tomás Aranda. Sin embargo, Boca finalmente decidió bajarse de las tratativas.

La propuesta que no prosperó

Boca había realizado una primera propuesta de cuatro millones de dólares por el 80% de la ficha del mediocampista. Desde Talleres, además, pretendían incluir en la negociación una deuda de 2.500.000 dólares que el club cordobés mantiene con el Xeneize por Cristian Pavón.

La postura de Talleres terminó de cerrar las puertas a la operación y Boca tomó la decisión de retirarse de las negociaciones. De esta manera, Galarza continuará en el conjunto cordobés.

Galarza quería llegar a Boca

El mediocampista de 24 años había manifestado al presidente de Talleres su intención de que la transferencia se concretara. Además, ya había alcanzado un acuerdo con Boca por las condiciones de su posible contrato.

Talleres posee el 60% del pase del jugador, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, club que lo había comprado a Argentinos Juniors en 2022. Pese a la intención del futbolista, las instituciones no encontraron un punto en común.

El mensaje de Omar De Felippe

El entrenador de Talleres, Omar De Felippe, también se había referido a la situación después del triunfo frente a Unión. “Estamos al tanto de lo de Matías Galarza y Boca. Nosotros queremos que se quede”, había expresado.

El técnico también había reconocido que, si la dirigencia y el jugador decidían avanzar con la transferencia, se trataba de una cuestión vinculada con el futuro del futbolista. Finalmente, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El plan B de Boca

Con la operación caída y los plazos cada vez más ajustados, el entrenador de Boca, Fernando Arruabarrena, pidió como alternativa el regreso de Jabes Saralegui. El mediocampista se encuentra a préstamo en Tigre hasta fin de año y la intención es que pueda volver cuanto antes.

Si el regreso no se concreta ahora debido a que el libro de pases está cerrado, la alternativa quedaría para fin de año. Boca, de esta manera, cerró su búsqueda de un nuevo refuerzo con el pase de Galarza finalmente frustrado.