Boca Juniors comenzó este martes a definir el equipo que recibirá a O’Higgins en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Luego del triunfo por 2-0 frente a Sarmiento por la Copa Argentina, el entrenador Rodolfo Arruabarrena mantendría la base del once inicial, aunque todavía existen algunas dudas importantes.

La principal incógnita pasa por Leandro Paredes, quien este martes volvió a entrenarse con el plantel tras su participación en el Mundial 2026. El mediocampista llegó con una fisura en una costilla y será evaluado por el cuerpo médico antes de que el entrenador tome una decisión.

Pese a las molestias físicas y al desgaste acumulado tras disputar los siete partidos del certamen internacional, el capitán pretende estar presente en un encuentro clave para las aspiraciones del conjunto xeneize.

Los refuerzos colombianos, bajo análisis

Otra de las incógnitas está relacionada con los recientes refuerzos. Tanto el arquero Álvaro Montero como el delantero Sebastián Villa ya trabajan junto al plantel y serán observados durante las prácticas para determinar si están en condiciones de ser titulares.

Montero aparece como el que tiene mayores posibilidades de ingresar desde el inicio, mientras que Villa pelea por un lugar en el ataque y podría reemplazar a Leonel Flores, siempre que responda de buena manera desde lo físico.

Las bajas que tendrá Boca

El cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de un fuerte dolor lumbar, ni con Tomás Belmonte, que sigue en plena rehabilitación de un esguince.

A ellos se suma Milton Giménez, quien trabaja de manera diferenciada por una molestia muscular y tiene pocas chances de llegar en condiciones al encuentro del jueves.

El probable equipo

El posible once de Boca para enfrentar a O’Higgins sería con Álvaro Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leandro Paredes o Alan Velasco; y Miguel Merentiel.

En las próximas prácticas, Arruabarrena terminará de definir las piezas para un partido que marcará el comienzo del camino xeneize en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana.