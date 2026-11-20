Boca Juniors tiene la posibilidad de conseguir un importante ingreso económico si vence a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana que se disputará este sábado en Barranquilla, Colombia. El equipo argentino podría alcanzar una recaudación total de 16.280.000 dólares durante 2026, si consigue quedarse con el título continental.

De acuerdo con los premios establecidos por la Conmebol, el campeón de la edición 2026 recibirá 10 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 2,5 millones. El monto representa un incremento considerable respecto de la edición anterior, cuando Lanús recibió 6,5 millones de dólares por consagrarse campeón.

Cuánto dinero tiene asegurado Boca

El Xeneize ya acumuló 2,6 millones de dólares por su participación en la Copa Sudamericana, gracias a los resultados obtenidos durante las distintas instancias del certamen. Por vencer a O'Higgins de Chile recibió 500.000 dólares, mientras que el triunfo ante Recoleta de Paraguay le permitió sumar otros 600.000.

A esos ingresos se agregaron 700.000 dólares por eliminar a San Pablo y otros 800.000 por superar a Vasco da Gama en las semifinales. Además, tiene asegurados los 2,5 millones correspondientes al subcampeón, por lo que ya supera los cinco millones de dólares en premios de la competencia.

Sin embargo, la recaudación del club durante 2026 también incluye los ingresos que obtuvo en la Copa Libertadores. Por disputar la fase de grupos recibió tres millones de dólares y sumó otros 680.000 por las victorias ante Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

De esta manera, Boca ya tiene garantizados 8.780.000 dólares entre sus participaciones en ambos torneos. Si derrota a Atlético Mineiro, el ingreso total ascenderá a 16.280.000 dólares.

La posibilidad de disputar otra final internacional

La consagración en Barranquilla también le abriría a Boca la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana 2027. El certamen enfrenta al campeón de la Copa Libertadores con el ganador de la Copa Sudamericana, en una serie de ida y vuelta.

El rival saldrá de la definición de la Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, que se jugará el sábado 28 de noviembre en Montevideo. La Conmebol apunta a disputar los encuentros de la Recopa los miércoles 17 y 24 de febrero de 2027.

En caso de consagrarse, Boca comenzaría esa serie como local en la Bombonera y definiría como visitante. El club de la Ribera es el máximo ganador histórico de la competencia, con cuatro títulos conseguidos en 1990, 2005, 2006 y 2008.