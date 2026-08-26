Boca continúa moviéndose en el mercado de pases y la defensa aparece como una de las prioridades para Rodolfo Arruabarrena. Ante las dificultades para avanzar por Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, el Xeneize puso en carpeta a Nehuén Pérez, defensor de Porto y con pasado en la Selección Argentina.

El zaguero de 25 años perdió protagonismo en el conjunto portugués luego de atravesar una lesión. Si bien sumó minutos en las primeras tres fechas de la Primeira Liga, solamente fue titular en una oportunidad. En Boca analizan su situación y no descartan realizar un sondeo para conocer las condiciones de una posible vuelta al fútbol argentino.

Por el momento, Pérez aparece como una alternativa, ya que el principal objetivo del Vasco Arruabarrena sigue siendo Francisco Álvarez. El defensor de Argentinos tiene una cláusula de salida cercana a los siete millones de dólares, una cifra que dificulta las negociaciones. Incluso, hasta el momento no existieron contactos directos entre Boca y el futbolista.

Ante ese escenario, el nombre de Nehuén Pérez comenzó a tomar fuerza en la Ribera. Su experiencia en Europa, el conocimiento del fútbol argentino y su paso por la Selección Argentina son algunos de los aspectos que seducen al cuerpo técnico. Además, una posible negociación a préstamo podría facilitar su llegada.

Boca necesita reforzar la defensa

La búsqueda de un marcador central también responde a los problemas que sufrió el plantel durante las últimas semanas. Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino atravesaron diferentes lesiones, lo que redujo considerablemente las variantes disponibles para Arruabarrena.

La situación llevó al entrenador a recurrir a futbolistas juveniles. Facundo Herrera ya tuvo oportunidades en Primera, mientras que Matías Satas aparece como otra de las opciones del plantel ante las bajas.

Pérez cuenta con una extensa experiencia internacional. Surgido de Argentinos Juniors, pasó por Atlético de Madrid y Udinese, entre otros equipos, y también integró la Selección Argentina durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Actualmente pertenece al Porto.

Con Álvarez todavía como prioridad, Boca mantiene abiertas otras posibilidades para reforzar un sector que se convirtió en una necesidad. Si las negociaciones por el defensor del Bicho no avanzan, Nehuén Pérez podría pasar de alternativa a objetivo concreto antes del cierre del mercado.