Boca y Vasco da Gama ya tienen fecha para enfrentarse por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero todavía queda una incógnita: dónde se jugará la revancha en Brasil. En una reunión con autoridades de la Conmebol, el club brasileño propuso utilizar São Januário y otorgarle a Boca un cupo inferior a las 4.000 entradas, una alternativa que fue rechazada por la dirigencia xeneize.

La propuesta contemplaba que el partido de vuelta se disputara en el estadio habitual de Vasco y que existiera reciprocidad en la cantidad de localidades para los visitantes. Boca no aceptó ese esquema y pidió que se respete el mínimo de entradas correspondiente para sus hinchas.

El problema con São Januário no se limita a la cantidad de entradas. El estadio no alcanza las 30.000 localidades exigidas por el reglamento de la Conmebol para albergar partidos de semifinales, por lo que Vasco necesita encontrar una alternativa que cumpla con las condiciones de la competencia.

Las opciones que analiza Vasco

Ante el rechazo de Boca, la dirigencia brasileña deberá avanzar con otra sede. El Maracaná aparece como una de las principales alternativas y es la opción que Vasco pretende utilizar para mantener el partido en Río de Janeiro.

Sin embargo, el estadio tiene un inconveniente. Su administración está a cargo de un consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, y Flamengo podría disputar durante esa misma semana su semifinal de la Copa Libertadores. Por ese motivo, la disponibilidad del escenario todavía no está garantizada.

La otra posibilidad concreta es el Estadio Olímpico Nilton Santos, conocido como Engenhão y perteneciente a Botafogo. El escenario cumple con el requisito de capacidad y aparece como una alternativa si finalmente no se consigue utilizar el Maracaná.

Por el momento, la intención de Vasco es permanecer en Río de Janeiro para disputar la revancha y evitar trasladar el partido a otra ciudad.

Cuándo juegan Boca y Vasco

La serie comenzará el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera. Una semana después, el martes 20 de octubre a la misma hora, Vasco será local en Brasil, aunque el estadio todavía no fue confirmado oficialmente.

Boca llegó a las semifinales después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final, mientras que Vasco avanzó tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe.

La otra semifinal enfrentará a Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El ganador de cada serie jugará la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Por ahora, el primer capítulo de Boca-Vasco tiene sede confirmada, pero la revancha permanece abierta. El rechazo del Xeneize a la propuesta de jugar en São Januário con un cupo reducido para sus hinchas obliga al club brasileño a resolver una nueva alternativa antes del comienzo de la serie.

La situación de la sede fue informada este viernes 25 de septiembre luego de la reunión entre los clubes y la Conmebol. La sede de la revancha continúa oficialmente “a confirmar”.