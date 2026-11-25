La Boca amaneció con numerosos pasacalles en agradecimiento al plantel de Boca Juniors por la obtención de la Copa Sudamericana. Las pancartas aparecieron en las calles cercanas a La Bombonera durante la previa del encuentro frente a Independiente Rivadavia.

Los mensajes estuvieron dirigidos a los futbolistas, al cuerpo técnico, a la comisión directiva y a los hinchas que acompañaron al equipo durante la campaña. Entre las frases se destacó una dedicada a Leandro Paredes: “Gracias Leandro Paredes por defender nuestros colores”.

También hubo un reconocimiento al jugador número 12, con una pancarta que agradeció a la hinchada por su acompañamiento. Otro de los mensajes estuvo destinado al cuerpo técnico y a la comisión directiva por la conquista del nuevo título.

Los títulos de Boca, presentes en los mensajes

Entre los pasacalles también apareció la frase “el que más copas ganó”, en referencia al palmarés del club. Según la publicación, Boca alcanzó los 76 títulos y 19 internacionales, cifras que representan récords para el fútbol argentino.

La celebración continuará en La Bombonera durante la previa del partido ante Independiente Rivadavia. La visita realizará un pasillo de honor por la consagración de Boca en el torneo y habrá banderas alusivas a los títulos.

Los festejos previstos en La Bombonera

La organización también prepara un recibimiento con pirotecnia y un juego de luces para acompañar la celebración. Sin embargo, el cuerpo técnico busca que el plantel mantenga la concentración en el partido y no tenga una celebración desmedida.

La posibilidad de realizar una vuelta olímpica con la Copa Sudamericana dependerá del resultado del encuentro de esa noche. Mientras tanto, los pasacalles ya anticiparon el clima festivo que se vive en las calles del barrio.