Boca recuperó a Costa y tendrá a Flores ante Racing por Copa Argentina

Boca recibió dos buenas noticias de cara al partido del próximo domingo frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Leonel Flores podrá estar a disposición y Ayrton Costa volvió a entrenarse con el plantel después de superar una lesión.

Flores estará ante Racing

Flores había sido convocado por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina y continuará entrenándose hasta el jueves en el predio de AFA. El viernes se sumará nuevamente a las prácticas de Boca, que viajará el sábado a Rosario para el encuentro ante Racing.

Por este motivo, Boca tendrá solamente una baja entre los futbolistas convocados para el partido. Se trata de Álvaro Montero, quien fue citado por la Selección de Colombia y no estará frente a la Academia, por lo que su lugar será ocupado por Leandro Brey.

Costa volvió al entrenamiento

Otra de las novedades positivas para el entrenador Rodolfo Arruabarrena fue el regreso de Ayrton Costa. El defensor se había perdido los últimos siete partidos debido a un desgarro en el isquiotibial izquierdo y una pubalgia.

Costa volverá a integrar la lista de convocados ante Racing, aunque deberá competir por un lugar con Jagger Herrera y Marco Pellegrino. El cuerpo técnico también podría utilizarlo como alternativa de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo.

Rodrigo Battaglia, por su parte, está cerca de recibir el alta médica y ya realizó parte de los entrenamientos junto a sus compañeros. Sin embargo, no sería convocado para el encuentro del domingo ante Racing.