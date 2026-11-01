El Superclásico entre Boca y River, disputado este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, terminó con una victoria del Xeneize por 1-0, pero el resultado quedó acompañado por una fuerte controversia arbitral. El encuentro, dirigido por Nicolás Ramírez, estuvo marcado por dos expulsiones, diez tarjetas en total y reiterados reclamos de ambos equipos por distintas decisiones del juez.

La primera gran polémica se produjo antes de los diez minutos del primer tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel durante un avance de Boca. En primera instancia, Ramírez dejó continuar la jugada, pero recibió el llamado del VAR, encabezado por Silvio Trucco, para revisar la acción.

Después de observar las imágenes, el árbitro interpretó que el defensor de River había impedido una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la tarjeta roja directa. La sanción generó protestas del conjunto visitante, que consideró excesiva la expulsión debido a la distancia que todavía separaba al delantero uruguayo del arco.

La decisión condicionó rápidamente el planteo del entrenador Leonardo Ponzio, quien debió reorganizar la defensa con el ingreso de Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán.

Boca aprovechó la superioridad y abrió el marcador

Con un futbolista más, Boca comenzó a encontrar espacios y consiguió ponerse en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Lautaro Di Lollo ganó de cabeza después de un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa y convirtió el único gol del encuentro.

A partir de ese momento, el partido aumentó su intensidad. Las infracciones, las interrupciones y las protestas se multiplicaron, mientras los jugadores de River reclamaban mayor severidad en las sanciones contra futbolistas del conjunto local.

Los reclamos de River por las tarjetas a Blanco y Paredes

En el segundo tiempo, River volvió a reclamar por una infracción de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada. Desde el banco visitante consideraron que la acción merecía una sanción mayor, pero Ramírez mantuvo su decisión y el futbolista de Boca continuó en el campo de juego.

Otra situación que provocó protestas involucró a Leandro Paredes. El mediocampista, que ya había recibido una tarjeta amarilla durante el primer tiempo, cometió una infracción sobre Tomás Galván. Los jugadores de River solicitaron una segunda amonestación, aunque el árbitro entendió que no correspondía expulsarlo.

Ambas jugadas alimentaron el malestar del equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que cuestionó el criterio disciplinario utilizado por Ramírez.

Montiel vio la roja y River terminó con nueve jugadores

La tensión alcanzó otro punto importante durante el segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel cometió una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco y recibió la tarjeta roja directa.

La expulsión dejó a River con nueve futbolistas para afrontar los minutos finales del encuentro y provocó una reacción inmediata de Ponzio contra el árbitro.

El entrenador se acercó a Ramírez y le lanzó un reproche que quedó registrado por las cámaras de televisión: "Cumpliste, ey, cumpliste". La frase reflejó su enojo por las decisiones arbitrales que habían condicionado al Millonario durante el partido.

Un Superclásico con diez tarjetas y múltiples controversias

El encuentro terminó con dos expulsados de River y un total de diez tarjetas, en una tarde en la que las decisiones arbitrales tuvieron un protagonismo central.

La intervención del VAR en la roja a Martínez Quarta, los reclamos por las infracciones de Blanco y Paredes y la posterior expulsión de Montiel fueron los episodios que marcaron la discusión.

Con la victoria por 1-0, Boca se quedó con los tres puntos gracias al gol de Lautaro Di Lollo. River, por su parte, terminó el partido con nueve futbolistas y fuertes cuestionamientos al desempeño de Nicolás Ramírez.