Sentir la boca seca durante varios días no es solamente una incomodidad: puede ser una señal de que algo está afectando la producción de saliva. Esta condición, conocida como xerostomía cuando se refiere a la sensación de sequedad bucal, puede relacionarse con medicamentos o enfermedades y aumentar el riesgo de caries e irritaciones. El odontólogo Fabio Galdeano abordó sus causas y cuidados en Salud & Bienestar.

El especialista explicó que la saliva cumple funciones esenciales. Humedece los alimentos, facilita la masticación y la deglución, y participa en las primeras etapas de la digestión gracias a enzimas como la amilasa salival. También protege los dientes porque ayuda a neutralizar los ácidos producidos por las bacterias de la boca.

Por qué aparece la sequedad

“Hay muchos medicamentos que pueden tener como efecto colateral la problemática de la disminución de la saliva”, advirtió Galdeano. Entre ellos mencionó algunos antialérgicos, antidepresivos, ansiolíticos y tratamientos para la presión arterial o la diabetes. La sequedad también puede vincularse con enfermedades como el síndrome de Sjögren, que afecta las glándulas productoras de humedad.

Fabio Galdeano, odontólogo.

El profesional señaló que, cuando falta saliva, las encías y otros tejidos quedan más expuestos al roce y pueden irritarse. También aumenta la posibilidad de desarrollar caries y aparecen dificultades para comer con comodidad. En personas que usan prótesis dentales, la resequedad puede hacer que resulten más molestas.

Por eso, conocer los antecedentes de salud y la medicación habitual es una parte importante de la consulta. El odontólogo puede evaluar la boca y, si sospecha que un tratamiento influye en la sequedad, comunicarse con el médico que lo indicó. No se deben suspender ni modificar medicamentos por cuenta propia.

Qué hacer para proteger la boca

Galdeano destacó que, según la causa y la intensidad del problema, existen distintas medidas para aliviar los síntomas. Una de ellas es beber agua con frecuencia para mantener la boca húmeda. En determinados casos también pueden indicarse sustitutos de saliva, conocidos como saliva artificial, aunque no reemplazan todas las funciones de la saliva natural.

La higiene bucal adquiere especial importancia cuando disminuye esa protección. El cepillado adecuado y los controles odontológicos ayudan a prevenir lesiones y detectar caries antes de que avancen. El tratamiento debe adaptarse a cada paciente y, cuando corresponde, coordinarse con otras especialidades médicas. Además de observar la cantidad de saliva, importa identificar si la sequedad afecta la alimentación, la comodidad al hablar o el uso de prótesis. Esos datos orientan la evaluación y el seguimiento.

“Qué importante es ahí en ese momento hacer la consulta odontológica a tiempo”, remarcó el especialista al referirse a quienes notan la boca reseca durante varios días. Su mensaje fue no acostumbrarse a esa sensación ni considerarla inevitable por la edad o la medicación: identificar la causa permite buscar alivio y cuidar la salud de dientes y encías.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.