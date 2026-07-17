Boca Juniors venció a Sarmiento por 2 a 0 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina y consolidó un buen comienzo para el debut oficial como director técnico a Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en su regreso al banco Xeneize.

Tras un primer tiempo de dominio estéril, Boca salió al complemento con una marcha más, decidido a romper la resistencia de un Sarmiento que se había sostenido gracias al orden defensivo. La insistencia tuvo su recompensa rápidamente.

El desahogo de Alan Velasco

El marcador se abrió apenas a los 6 minutos de la segunda mitad. Alan Velasco, quien ya venía siendo uno de los puntos más altos del equipo, capitalizó una asistencia de Milton Delgado y, con un remate certero que rompió la monotonía del juego, puso el 1-0. El gol fue el impulso necesario para que el equipo de Arruabarrena ganara confianza y soltura en el terreno de juego.

La noche del debut para Flores

Lejos de conformarse con la mínima ventaja, el Xeneize mantuvo el control. A los 25 minutos, llegó el momento consagratorio para el juvenil Leonel Flores. Tras una gran habilitación de Lautaro Blanco, Flores definió con categoría para estampar el 2-0 definitivo, sellando su debut en las redes con la camiseta azul y oro.

Aunque Sarmiento intentó descontar con los ingresos de Diego Churín y Pablo Magnín, nunca encontró la profundidad necesaria para inquietar seriamente a Leandro Brey. El conjunto local se vio superado por la jerarquía individual de Boca, que gestionó el resultado en los minutos finales, incluso con las variantes desde el banco como los ingresos de Kevin Zenón y Ángel Romero para refrescar el ataque.

Con este resultado, Boca cumplió con los deberes y avanzó a la siguiente instancia de la Copa Argentina, dejando sensaciones positivas en el debut de su ciclo con nuevo entrenador.

El asedio de Boca y la respuesta de Ayala

Durante los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Boca tuvo el control del balón y generó múltiples situaciones de peligro. Leonel Flores y Miguel Ángel Merentiel fueron los protagonistas principales de los ataques, forzando intervenciones constantes de la última línea local. Sin embargo, cada vez que Boca logró romper la primera línea de presión, se encontró con una respuesta sólida.

Thyago Ayala, el arquero de Sarmiento, se erigió como una de las figuras del parcial, ahogando en reiteradas ocasiones los remates de Flores, Merentiel y Aranda.

La zaga central, compuesta por Juan Manuel Insaurralde y Renzo Orihuela, fue fundamental para despejar los centros y bloquear disparos cuando el peligro parecía inminente.

Formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leonel Flores; Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Ángel Merentiel.

Suplentes: J. García, L. Di Lollo, M. Pellegrino, D. Gorosito, M. Braida, C. Rey Domenech, W. Alarcón, C. Palacios, K. Zenón, Á. Romero, M. Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Santiago Salle; Junior Marabel. Suplentes: I. Arboleda, G. Arturia, L. Suárez, Y. Arismendi, M. García, E. Giménez, F. Alaggia, J. Mavilla, G. González, B. Márquez, P. Magnín, D. Churín. DT: Facundo Sava.