Boca atraviesa horas de celebración después de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Sudamericana, tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Luego del desgaste físico y emocional que significó la revancha de semifinales, el plantel tendrá el día libre antes de retomar los entrenamientos este jueves.

La decisión fue tomada por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien les dará descanso a sus dirigidos después de una seguidilla exigente de partidos. El triunfo en Brasil fue el quinto encuentro del Xeneize durante octubre, en un calendario que todavía presenta compromisos importantes en el cierre de la temporada.

Boca vuelve al trabajo con la mirada puesta en Independiente

El próximo desafío del equipo será el clásico frente a Independiente, que se disputará este domingo, con la necesidad de sumar para mantenerse en los primeros puestos de la tabla anual. El cuerpo técnico tendrá pocos días para preparar el encuentro y evaluar el estado físico de los futbolistas después de la intensa semifinal disputada en Brasil.

Uno de los casos que genera atención es el de Leandro Paredes, quien jugó desgarrado y fue decisivo al marcar el gol que selló la clasificación en el Maracaná. También habrá que seguir la evolución de Alan Velasco, que volvió a sumar minutos tras una lesión, y de Rodrigo Battaglia, quien encadenó dos titularidades después de más de diez meses sin jugar.

El calendario que le queda al Xeneize

Además del clásico ante Independiente, Boca afrontará los tres encuentros restantes del Torneo Clausura y tendrá por delante el Superclásico del domingo 1 de noviembre. Luego deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el 14 de noviembre, antes de jugar la final de la Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.

El rival en la definición continental saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. Mientras tanto, Arruabarrena deberá administrar las cargas físicas y definir el equipo para sostener la competencia en los distintos frentes.