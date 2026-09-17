Boca se prepara para visitar a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro será el domingo 20 de septiembre desde las 14:45.

El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras superar 2-1 en el global a San Pablo. Pese a la exigencia física que implica la seguidilla de partidos, el entrenador tiene pensado poner a los mejores ante el Ciclón.

La posible formación

Durante los últimos días se había especulado con la posibilidad de que Arruabarrena manejara las cargas para evitar lesiones. Sin embargo, Diego Monroig informó en SportsCenter que Boca no se guardará nada para el clásico.

El equipo titular comienza a mostrar una base definida, aunque todavía hay dos nombres que están bajo la lupa por su estado físico. Se trata de Leandro Paredes y Milton Delgado, quienes deberán ser evaluados en las prácticas.

En la delantera también existe una duda futbolística entre Leonel Flores y Sebastián Villa. Flores corre con ventaja para ocupar ese lugar, aunque Villa todavía tiene posibilidades de quedarse con la titularidad.

Así, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. El Xeneize buscará trasladar al torneo local el envión conseguido con su clasificación internacional.