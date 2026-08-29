La espera en la Bombonera valió la pena, aunque el costo futbolístico fue alto y el desenlace se hizo desear hasta el último suspiro. En su reencuentro con su gente, Boca Juniors venció agónicamente por 1-0 a Lanús en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, gracias a una aparición salvadora de Tomás Belmonte en el epílogo del encuentro.

El desarrollo inicial tuvo momentos de estudio y mesetas, pero fue el conjunto visitante el que estuvo más cerca de romper el cero en la primera mitad. Apenas al minuto de juego, Felipe Peña Biafore ganó en el área y estrelló un cabezazo en el travesaño. Con el correr de los minutos, Lanús mantuvo las ocasiones más claras, coronadas sobre el cierre del primer tiempo por un remate de Franco Watson que se estrelló contra el palo, dejando en evidencia las dificultades del local para tomar el control de las acciones.

El complemento comenzó deslucido para el Xeneize, que sintió la falta de un conductor en la mitad de la cancha ante la ausencia inicial de Leandro Paredes. Sin embargo, el partido dio un vuelco a los 60 minutos cuando el banco local dispuso los ingresos de Paredes —quien reaparecía tras perderse los duelos ante Recoleta y Racing por lesión—, Sebastián Villa y Enner Valencia. Las variantes le inyectaron otra dinámica al ataque y obligaron a retroceder a un rival que apostaba por replegarse.

Cuando el reloj se consumía, el arquero Álvaro Montero se vistió de salvador al rechazar de manera brillante un remate a quemarropa de Alan Wlk en el área chica a los 91 minutos, sosteniendo el cero en su arco y manteniendo viva la ilusión boquense.

Y la recompensa llegó en la agonía del juego. A los 93 minutos, cuando el empate parecía cerrado, Tomás Belmonte apareció para definir por encima de Nahuel Losada y estampar el 1-0 definitivo. Un triunfo sufrido y estratégico, de esos que fortalecen anímicamente, para que Boca celebre a lo grande su regreso a casa.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.