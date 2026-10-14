La revancha entre Boca Juniors y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana podría disputarse fuera de Brasil debido a la disputa judicial por el uso del estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Aunque la Justicia brasileña volvió a habilitar el escenario para el encuentro, una nueva apelación del consorcio que administra el estadio reavivó la incertidumbre.

Ante esta situación, la Conmebol comunicó que el partido se jugará en Paraguay si una nueva resolución judicial impide utilizar el Maracaná. La entidad sudamericana busca evitar que los cambios de último momento afecten la organización del encuentro.

La revancha está programada para el martes 20 de octubre, a las 21.30 de Argentina. Por el momento, el estadio carioca continúa como sede prevista, aunque el conflicto legal mantiene abierta la posibilidad de un traslado.

La disputa judicial por el Maracaná

El enfrentamiento por el escenario comenzó cuando el consorcio Fla-Flu, encargado de la administración del Maracaná, rechazó el pedido de Vasco da Gama para jugar allí. El club brasileño no puede utilizar su estadio habitual, São Januário, para este encuentro debido a las restricciones de capacidad.

Desde entonces, el caso pasó por distintas instancias judiciales, con fallos favorables y contrarios a la utilización del Maracaná. El martes 13 de octubre, una nueva resolución dejó sin efecto la medida cautelar que amenazaba con impedir el partido en ese estadio.

Sin embargo, el consorcio presentó otra apelación, lo que volvió a poner en duda la sede. La Conmebol comunicó que no aceptará nuevos cambios de estadio por decisión unilateral de los clubes y que, ante una eventual prohibición judicial, será la propia entidad la que determine el traslado a Paraguay.

Boca llega obligado a revertir el resultado

La incertidumbre por la sede se sumó a la derrota de Boca en el partido de ida. El martes 13 de octubre, Vasco da Gama ganó por 1 a 0 en la Bombonera con un gol de Adson y quedó en ventaja para la revancha.

El conjunto brasileño terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Andrés Gómez, mientras que el equipo argentino no logró aprovechar sus oportunidades para alcanzar el empate.

De esta manera, Boca deberá buscar una victoria en el partido de vuelta para mantener sus posibilidades de llegar a la final de la Copa Sudamericana. El desafío será revertir la desventaja en un escenario que, aunque tiene al Maracaná como sede prevista, todavía depende de la resolución definitiva del conflicto judicial.