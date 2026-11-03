Una receta dulce, sin harinas y con pocos ingredientes fue la protagonista de Salud al Plato, la sección de Salud & Bienestar. La nutricionista Victoria Zeballos enseñó a preparar bocaditos de coco y chocolate amargo, una alternativa casera para quienes buscan variar sus meriendas o disfrutar de algo rico. La preparación combina yogur natural, coco rallado y una cobertura de chocolate, sin necesidad de utilizar el horno.

Durante la entrevista, la profesional comparó el sabor con el de una conocida golosina de chocolate y destacó la facilidad de la receta. “Son ingredientes fáciles de conseguir”, explicó, e invitó a prepararla también con los más chicos de la casa.

Ingredientes y preparación paso a paso

Para la base se necesitan 100 gramos de coco rallado, 300 gramos de yogur natural, endulzante a gusto y extracto de vainilla o ralladura de algún cítrico. La cobertura lleva 300 gramos de chocolate amargo. Zeballos utilizó yogur sin azúcar, aunque aclaró que cada familia puede elegir el que prefiera o preparar uno casero.

Victoria Zeballos, licenciada en Nutrición.

El primer paso consiste en colocar el yogur en un recipiente y añadir el coco rallado en dos tandas, para evitar que se formen grumos. Entre ambas incorporaciones se agrega la vainilla y el endulzante. Luego se mezcla todo hasta obtener una preparación uniforme y se distribuye en una asadera, presionando para que quede compacta.

La mezcla debe permanecer en el freezer al menos una hora; si se deja dos, será más fácil cortarla. Después se divide en cuadrados pequeños o se utilizan moldes para darle otras formas. Finalmente, cada porción se baña con el chocolate previamente derretido. Quienes no deseen cobertura pueden comer los bocaditos solos o acompañarlos con otra preparación.

Cómo elegir el chocolate y conservar los bocaditos

La nutricionista recomendó optar por un chocolate amargo con aproximadamente 80% u 85% de cacao. Para fundirlo sin quemarlo, sugirió calentarlo en el microondas durante intervalos cortos y revolver entre cada uno. “Hay que derretirlo siempre en intervalos cortos”, advirtió, porque el chocolate puede quemarse si recibe demasiado calor.

Otro punto importante es la conservación: al contener yogur, los bocaditos deben permanecer refrigerados y consumirse, según indicó la profesional, dentro de los tres a cinco días posteriores a su preparación. No conviene dejarlos durante períodos prolongados a temperatura ambiente.

Respecto de las porciones, Zeballos aclaró que dependen de las necesidades y actividades de cada persona. También propuso acompañarlos con fruta para completar una merienda. La especialista también contó que el yogur puede elaborarse en casa con leche y una pequeña porción de yogur como iniciador, una posibilidad para quienes lo consumen con frecuencia y buscan ahorrar. La receta permite adaptar sabores y tamaños, pero que no lleve harina no significa que pueda comerse sin límites: el chocolate y el coco también aportan energía. La clave está en disfrutar una opción casera dentro de una alimentación variada.

Dato

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