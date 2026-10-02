La posible reforma de la ley de eventos nocturnos en San Juan ya genera planteos entre los empresarios del sector. Ricardo Heredia, presidente de Cadisa (Cámara de Discotecas) y propietario de Luna Morena, valoró la convocatoria de los diputados y señaló que hay varios puntos de la normativa actual que deberían revisarse.

“Recibimos con buen agrado la convocatoria de los diputados para trabajar en una nueva ley de espectáculos públicos”, sostuvo en diálogo con DIARIO HUARPE.

Sobre los cambios que considera necesarios, señaló: “Hay que trabajar mucho con la ley de género y también con los horarios. No podemos coordinar los horarios de salida de los boliches con el transporte público”.

Actualmente, los locales tienen como límite las 4.30 durante el invierno y las 5 en verano. Para Heredia, esa diferencia genera un problema cuando los jóvenes deben regresar a sus hogares.

“Al que no puede llegar en remis o en vehículo propio le queda esperar hasta las 6 de la mañana, cuando pasa el primer colectivo. Mientras tanto, queda en la calle, con todos los riesgos que eso implica”, explicó.

El empresario también relacionó los horarios con la aparición de los llamados after. “La idea es poder coordinar los horarios para que los jóvenes puedan volver bien a sus casas y, al mismo tiempo, darle un corte a los famosos after”, afirmó.

Lo que se planteó sobre la reforma

El presidente del Bloque Bloquista, Luis Rueda, explicó en el Café de la Política, de HUARPE TV, que la Legislatura trabaja en una nueva normativa para actualizar una ley vigente desde 2001 y abordar las fiestas que se realizan fuera de los lugares habilitados.

“Hay algunos que, para poder extenderse, directamente lo hacen en lugares no habilitados. Creo que es momento de regularlo y no mirar para otro lado”, manifestó el diputado.

Además, planteó incorporar a quienes conocen la actividad. “Hay que actualizar la ley y juntarse con todos los que saben de la noche, con quienes conocen la actividad nocturna y con las diferentes asociaciones”, sostuvo.

Menores y fiestas clandestinas

Heredia también fue consultado por el ingreso de menores a eventos no habilitados y fue contundente: “No compartimos para nada el ingreso de menores a lugares donde no están habilitados”.

“Dejar salir a un chico de 16 años a un lugar que no tiene ninguna medida de seguridad es un riesgo. Hoy el nivel de violencia es alto y debemos darle tranquilidad a la gente”, afirmó.

Como alternativa, propuso revisar las modalidades para adolescentes. “Habrá que implementar matinés y establecer los horarios correspondientes. Es riesgoso que chicos de 16 o 17 años estén en la calle a las 5 o 6 de la mañana”, remarcó.

Finalmente, sobre la responsabilidad de los boliches, sostuvo: “Somos responsables de la calle en los metros que nos corresponden, como el frente del inmueble, y contamos con la Policía de San Juan. Pero todo pasa a ser poco cuando tenemos un desmadre de estos con menores”.