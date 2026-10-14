Bolívar vs The Strongest: historial, goleadas y partidos inolvidables

El clasico Bolivar vs The Strongest no es un partido cualquiera. Es el choque de dos clubes que llevan casi un siglo midiéndose en la altura de La Paz, construyendo una rivalidad que ha sido reconocida entre las más intensas del fútbol mundial. Desde aquel primer enfrentamiento oficial en 1931 hasta los recientes 4-4 y 5-3, cada edición del Clásico Paceño escribe un capítulo nuevo en una historia que supera los 390 partidos oficiales.

Un historial que favorece a la Academia

Los números, fríos pero contundentes, inclinan la balanza hacia Bolívar. En 393 enfrentamientos oficiales, la Academia suma 164 victorias contra 104 de The Strongest, con 125 empates. La diferencia goleadora también es celeste: 648 contra 547. En el ámbito liguero, la ventaja se mantiene: 94 triunfos bolivaristas frente a 62 atigrados, con 77 igualdades.

Sin embargo, la historia no se explica solo con estadísticas. El The Strongest vs Bolivar ha sido, en muchas épocas, un duelo de fuerzas parejas. Entre 2014 y 2026, por ejemplo, se jugaron 43 clásicos con 15 victorias de Bolívar, 14 de The Strongest y 14 empates. Esa paridad demuestra que la rivalidad no entiende de jerarquías absolutas. El Tigre ha sabido golpear cuando más dolía, y esa capacidad de resistencia es parte de su identidad.

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Las goleadas que marcaron época

El Clásico Paceño ha sido, en varias ocasiones, un festival de goles. La primera goleada profesional llegó el 17 de septiembre de 1950: Bolívar apabulló 4-0 a The Strongest en el arranque de la era rentada. Diez días después, los celestes volvieron a golpear con un 6-4 que aún figura entre los partidos más prolíficos del historial.

El récord absoluto de goles en un clásico data de 1956: Bolívar superó 8-5 a The Strongest en un amistoso que, aunque no oficial, quedó grabado en la memoria colectiva. Ya en la era liguera, el 6-3 del 30 de abril de 1978 se mantiene como el partido con más goles en un clásico oficial, con dobletes de Carlos Aragonés y Porfirio Jiménez.

The Strongest también tiene sus páginas gloriosas. El 7-0 de 2004, aunque muchos bolivaristas lo relativizan porque la Academia alineó una reserva, es la mayor goleada atigrada en el profesionalismo. Más contundente, por contexto, fue el 4-0 del 31 de julio de 2022, un resultado que sacudió la confianza celeste en plena lucha por el título.

Partidos extras: los clásicos que definieron títulos

Hay clásicos que valen más que tres puntos. Los enfrentamientos extra por semifinales o finales han dejado cicatrices profundas en ambas hinchadas. El primero de ellos, en marzo de 1980, requirió tres partidos en seis días para definir al finalista y clasificado a la Copa Libertadores. Tras dos empates 1-1, The Strongest se impuso 3-1 en tiempo suplementario, eliminando a Bolívar en una de las noches más dolorosas para el celeste.

La revancha llegó nueve años después. En enero de 1989, tras una temporada dividida en dos torneos, Bolívar y The Strongest debieron jugar un partido extra para definir al campeón anual. El resultado fue un categórico 3-0 celeste, con goles de Juan José Urruti, Jorge Hirano y Francisco Takeo. Fue el único título que Jorge Lonsdale celebró como presidente de la Academia.

El tercer capítulo extra tuvo fecha navideña. El 24 de diciembre de 2016, Bolívar necesitaba un empate ante Sport Boys para ser campeón, pero perdió 3-2. The Strongest, que había igualado en puntos, ganó el partido extra 2-1 con goles de Fabricio Pedrozo y Pablo Escobar. La Navidad fue atigrada; el verano, celeste.

El 4-4 que paralizó La Paz

Hay partidos que trascienden el resultado. El 25 de febrero de 2024, en el Hernando Siles, Bolívar y The Strongest protagonizaron un clasico Bolivar vs The Strongest que quedará para siempre en la memoria. La Academia ganaba 4-2 a los 74 minutos, con goles de Francisco da Costa, Ramiro Vaca, Carmelo Algarañaz y José Sagredo. Parecía sentenciado. Pero Luciano Ursino, al minuto 91, y un autogol de Bryan Bentaberry, al 94, sellaron un empate 4-4 que dejó a ambos equipos con la sensación de haber ganado y perdido al mismo tiempo.

No fue un hecho aislado. En octubre de 2022 ya habían igualado 4-4 en otro duelo de locura ofensiva. Y en noviembre de 2025, un 5-3 a favor de Bolívar volvió a demostrar que estos equipos, cuando se enfrentan, parecen olvidarse de defender.

La Libertadores de 1994: el 4-0 que dolió más que cualquier otro

Si hay un partido que los hinchas de The Strongest preferirían borrar, es el del 24 de abril de 1994. Por los octavos de final de la Copa Libertadores, y con la particularidad de que dos equipos bolivianos no podían avanzar juntos, Bolívar y The Strongest se vieron obligados a eliminarse. El partido de ida fue 2-1 celeste. La vuelta, en el Hernando Siles, terminó 4-0 para Bolívar, con dos goles de Julio César Baldivieso y tantos de Víctor Hugo Antelo y Vladimir Soria. Fue una demostración de poder que dejó al Tigre fuera del torneo continental y consolidó a la Academia como el equipo boliviano más fuerte de aquella época.

Una rivalidad que no se agota

El Clásico Paceño sigue vivo, cambiante y visceral. En 2026, Bolívar y The Strongest volvieron a medirse con intensidad: un empate 1-1 en la División Profesional, un 4-2 celeste en la Copa Paceña y un nuevo duelo en el que el Tigre resistió con diez hombres. Cada partido reescribe una historia que comenzó hace casi un siglo y que, lejos de agotarse, sigue encontrando nuevas formas de sorprender.

Porque si algo enseña el historial entre Bolívar y The Strongest es que, en el fútbol boliviano, ningún resultado es definitivo y ninguna rivalidad se explica solo con números. El Bolivar vs The Strongest en vivo es, cada vez, una promesa de intensidad, goles y emociones que trascienden la cancha.