Bolsonaro pedirá la anulación de las elecciones en Brasil: "No es normal"

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron un histórico balotaje en Brasil que culminó con el triunfo del líder de la izquierda para asumir su cuarto mandato presidencial. El actual mandatario obtuvo el 51,7% de los sufragios frente al 48,2% alcanzado por el senador del Partido Liberal, desafiando los pronósticos tras haber caído en la primera vuelta ante el hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.

La jornada democrática dejó al país sudamericano en un rumbo diferente al giro hacia la derecha registrado en naciones vecinas como Argentina, Chile o Colombia con el respaldo de Donald Trump. El victorioso representante del progresismo celebró los cómputos oficiales al declarar que los brasileños votaron para “garantizar” la continuidad de la democracia en Brasil, añadiendo además que las elecciones de este domingo “fueron una derrota del negacionismo”.

El ambiente político se tensó rápidamente cuando Flávio Bolsonaro anunció su intención de solicitar la nulidad absoluta del proceso institucional. En un breve pronunciamiento emitido tras conocer la derrota, el referente conservador cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin, integrante del Tribunal Supremo Federal, de extender por dos horas el horario de cierre en los centros de votación.

Durante su discurso, el legislador del Partido Liberal justificó su reclamo legal sosteniendo que “es imposible reconocer el resultado en esas condiciones”. Asimismo, el dirigente derrotado sumó duras críticas contra la resolución del máximo tribunal al expresar públicamente que “lo que pasó no es normal”, exigiendo una revisión completa de los comicios realizados en todo el territorio nacional.