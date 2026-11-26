La llegada de las elevadas temperaturas a la provincia coincidió con la apertura de las compuertas del dique José Ignacio de la Roza, medida operativa que provocó un notorio incremento en el caudal del río San Juan. En una recorrida realizada por GRUPO HUARPE a lo largo del cauce natural en la zona de la Costanera, ubicada entre los departamentos de Chimbas y Albardón, se constató la presencia de cartelería oficial que prohíbe bañarse. La pregunta que surge es ¿Por qué? Víctor Cabrera y Eduardo Guell, bomberos de San Juan, detallaron los motivos de la estricta medida.

El principal factor de peligro radica en la impredecibilidad del flujo hídrico que baja desde el dique aguas abajo. "Las consecuencias pueden ser graves, pueden ser fatales en alguno de los casos y el por qué está determinada por las condiciones de seguridad que representa nuestro río San Juan en esos tramos", advirtieron los especialistas. Cabrera explicó que "las variaciones de cauce por el movimiento de las compuertas del dique hacen que el caudal aumente o baje según la necesidad, o sea, el caudal es y será inconstante. Es decir, todo un riesgo, porque el caudal nos puede arrastrar, variando su fuerza e inclusive su profundidad".

Pozos, escombros y vegetación sumergida

Más allá del empuje de las corrientes, existen peligros invisibles ocultos bajo la superficie del agua. En este sector costero entre Chimbas y Albardón funcionaron y funcionan ripieras de extracción de áridos, lo que alteró el fondo del río. De acuerdo con Cabrera y Guell, los bañistas pueden pasar imprevistamente de zonas llanas a pozos ciegos de entre 20, 30 y hasta 40 metros de profundidad. Este relieve irregular se combina con lodo, escombros acumulados y capas de arena inestable que ceden al pisar, impidiendo luego salir a la superficie.

A estas trampas submarinas se suma el crecimiento desmedido de la flora silvestre. En el cauce hay tupidas arboledas y raíces sumergidas. "Todos esos factores son los que producen accidentes fatal", alertaron.

Asimismo, Cabrera alertó sobre el riesgo biológico al que se somete una persona cuando se baña en estas aguas por la acumulación de residuos domiciliarios arrojados clandestinamente en el cauce. “Las personas, al tener contacto con esos residuos, pueden contraer infecciones o pueden sufrir cortes”, advirtió.

Riego mortal y llamado de emergencia al 911

Cabrera y Guell remarcaron que la zona de Costanera no cuenta con infraestructura de balneario ni supervisión profesional. "Esos lugares no están diseñados para nadar, ni para hacer deporte, ni para recreación. Tampoco hay nadie que los esté cuidando como puede pasar en cualquier otro balneario o una pileta en algún camping", aseveraron.

Ante cualquier eventualidad o personas en zonas no permitidas, recordaron que la línea de emergencia 911 está activa las 24 horas del día.

Las 5 playas públicas autorizadas con guardavidas

Para evitar accidentes fatales y garantizar un verano seguro a la comunidad, el Gobierno de San Juan —mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias— definió los únicos cinco sectores públicos habilitados con playas seguras y boyadas en la provincia. Según la información difundida por DIARIO HUARPE, los cinco sectores autorizados con guardavidas son:

Embarcadero dique Punta Negra : habilitado únicamente dentro del sector boyado de seguridad.

: habilitado únicamente dentro del sector boyado de seguridad. Embarcadero dique de Ullum : habilitado exclusivamente en el área delimitada por el boyado.

: habilitado exclusivamente en el área delimitada por el boyado. Río San Juan (calle Las Moras) : sector del río permitido únicamente a la altura de calle Las Moras, los días viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario de 15:00 a 20:00 horas .

: sector del río permitido únicamente a la altura de calle Las Moras, los días . Dique Cuesta del Viento : sector habilitado ubicado en el departamento Iglesia.

: sector habilitado ubicado en el departamento Iglesia. Dique San Agustín: sector habilitado ubicado en el departamento Valle Fértil.

Estos cinco espacios cuentan de forma exclusiva con cobertura permanente de guardavidas, delimitaciones oficiales de seguridad y asistencia coordinada entre Seguridad Náutica, la Policía de San Juan, Bomberos y Salud. Para el resto de los ríos, diques, embalses y canales de riego rige una prohibición absoluta de ingreso para cualquier actividad acuática con el objetivo ineludible de proteger la vida de la ciudadanía. Por este motivo, las autoridades solicitan respetar las señalizaciones oficiales e ingresar únicamente a los sitios autorizados.