Un incendio se registró durante la noche de este viernes en un terreno ubicado sobre General Mariano Acha Sur, en Rawson. Las llamas consumieron pastizales secos y provocaron una gran columna de humo que cubrió parte del predio.

El fuego permanece activo a la altura de calle Agustín Gómez, pasando General Mariano Acha. Las llamas se encuentran campo adentro y pueden observarse desde la zona de circulación.

Personal de Bomberos arribó al lugar para intervenir y avanzar con las tareas destinadas a controlar el incendio. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños en viviendas.

Preocupación entre los vecinos

La presencia del fuego generó preocupación entre los vecinos de las inmediaciones, debido a la cercanía con sectores habitados y espacios de uso recreativo.

El área afectada se encuentra próxima al barrio AMECOM 3, Fanzolato y el Camping del SEC. La intensa humareda también llamó la atención de quienes circulaban por las inmediaciones.

Las autoridades trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego avance hacia otros sectores del terreno. Por el momento, se aguarda la evolución del operativo para determinar el alcance definitivo del incendio.