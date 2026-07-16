El viento Zonda volvió a generar preocupación en San Juan durante este jueves. En el departamento Zonda, un incendio registrado en una finca ubicada en inmediaciones de calle Matías Sánchez y Sarmiento movilizó a personal de Bomberos Departamental.

Vecinos de la zona manifestaron que el foco se produjo en una zona rural ubicada hacia el oeste de la intersección, entre calle Sarmiento y el camino hacia San Martín, donde se habría iniciado la quema de restos de ciruelos cortados dentro de la finca.

Las condiciones climáticas de la jornada, con fuertes ráfagas de viento del oeste y ambiente seco, generaron un escenario de riesgo para la propagación de las llamas, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

Personal de Bomberos Departamental trabajó en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego avanzara sobre otros sectores de la propiedad o zonas cercanas. Hasta el momento no se informaron oficialmente las consecuencias del siniestro ni la superficie afectada dentro de la finca.

El riesgo del fuego durante el viento Zonda

La presencia del viento Zonda aumenta considerablemente el peligro de incendios, especialmente en sectores rurales donde existen restos de poda, vegetación seca y materiales inflamables.

Durante este tipo de jornadas, las autoridades recomiendan evitar la quema de basura o restos vegetales, debido a que una ráfaga puede provocar que las llamas pierdan rápidamente el control y se extiendan hacia otros sectores.

El episodio ocurrido en Zonda volvió a poner en alerta a los vecinos del departamento ante la combinación de fuego, sequedad y fuertes ráfagas que caracterizan a este fenómeno climático.