En una provincia donde los movimientos sísmicos forman parte de la realidad cotidiana, aprender cómo actuar frente a un terremoto resulta fundamental desde la infancia. Con ese objetivo, la Municipalidad de Jáchal llevó adelante una jornada de prevención sísmica destinada a alumnos del nivel primario.

La jornada se realizó en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, en Jáchal.

La actividad se realizó en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro y fue organizada por la Dirección de Prevención y Relaciones Institucionales, a través de su Área de Salud, junto con Bomberos de la Policía de San Juan.

Durante la capacitación, los estudiantes recibieron herramientas básicas para saber cómo actuar ante un evento sísmico y comprender la importancia de mantener la calma.

Evacuación y zonas seguras

Uno de los principales ejes de la jornada estuvo relacionado con los protocolos de evacuación y la identificación de espacios seguros dentro del establecimiento educativo.

Los alumnos aprendieron cuáles son las medidas de autocuidado que deben tener en cuenta durante un movimiento telúrico y qué procedimientos pueden ayudar a reducir los riesgos.

La propuesta se desarrolló de manera dinámica y participativa, con contenidos adaptados a la edad de los chicos para facilitar la comprensión de las acciones que deben realizarse en una situación de emergencia.

La experiencia de los Bomberos

El equipo de Bomberos de la Policía de San Juan aportó su experiencia en la respuesta ante diferentes tipos de emergencias.

Durante el encuentro explicaron cómo actuar ante un movimiento sísmico y cuáles son las medidas que pueden contribuir a proteger la integridad de las personas dentro de la comunidad educativa.

La Dirección de Prevención y el Área de Salud complementaron la actividad con contenidos vinculados a la prevención, la importancia de conservar la calma y el manejo seguro de situaciones de crisis.

La organización y el conocimiento previo pueden ser determinantes al momento de enfrentar una emergencia. Por ese motivo, la capacitación apuntó a que los alumnos incorporaran herramientas sencillas que puedan recordar y aplicar si fuera necesario.

Fortalecer la cultura preventiva

Desde la Municipalidad de Jáchal destacaron la importancia de llevar este tipo de propuestas a las instituciones educativas. La intención es fortalecer una cultura preventiva que permita preparar a niños y niñas para actuar de manera responsable y segura ante fenómenos naturales propios de la región.

La jornada también puso en valor el trabajo conjunto entre las áreas municipales y los Bomberos de la Policía de San Juan para acercar conocimientos vinculados a la prevención a la comunidad educativa.

De esta manera, los alumnos de la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro sumaron herramientas para reconocer situaciones de riesgo, mantener la calma y actuar de manera organizada ante un sismo, una enseñanza que puede resultar fundamental para protegerse y ayudar a los demás.