La Municipalidad de Pocito mantiene un amplio despliegue en conjunto con los Bomberos Voluntarios con el objetivo central de mitigar los distintos focos de incendio registrados en el departamento, resguardar a los vecinos y facilitar las tareas de contención que el cuerpo de bomberos mantiene activas en la zona.

El operativo principal se concentra de manera prioritaria en un corralón del barrio privado Palmeras II, situado estratégicamente en la intersección de Calle 11 y Ruta 40. En este punto crítico, los equipos municipales pertenecientes a las áreas sociales y de obras prestan asistencia directa y colaboración logística a las dotaciones de bomberos para contener el avance de las llamas.

De forma simultánea al despliegue principal, la comuna interviene en otros sectores afectados del departamento. Entre ellos destaca una zona de viviendas ubicada sobre la calle Alfonso XIII, caracterizada por ser un sector muy poblado situado en el este de Pocito, donde también se originaron focos ígneos que requirieron la presencia y acción inmediata de los equipos de emergencia.

Desde el municipio señalaron que las labores continuarán desarrollándose de manera articulada para reforzar la respuesta en todos los puntos afectados del territorio departamental.