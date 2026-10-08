Bombos, corte y movilización de la UTA frente a la Subsecretaría de Trabajo

Los trabajadores se concentraron frente a la Subsecretaría de Trabajo, en Santa Fe y Entre Ríos, mientras se desarrolla la audiencia de conciliación obligatoria convocada por el conflicto salarial.

La mañana de este jueves se desarrolla con corte de tránsito, bombos y movilización de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) frente a la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, ubicada sobre calle Santa Fe, entre Entre Ríos y Mendoza.

La concentración se produce mientras representantes del gremio, las empresas de transporte y el Gobierno provincial participan de la audiencia de conciliación obligatoria convocada para intentar destrabar el conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de colectivos.

La presencia de los trabajadores generó la interrupción del tránsito en el sector. Según informó el comisario Pablo Torres, la concentración llevó a disponer un corte preventivo debido a la cantidad de personas reunidas frente al organismo laboral.

Con bombos y banderas, los choferes permanecen en las inmediaciones de la Subsecretaría mientras se desarrolla la negociación. La movilización había sido anticipada por los delegados de la UTA, que habían convocado a concentrarse durante el horario de la audiencia.

El conflicto se originó por el reclamo salarial de los trabajadores. La UTA sostiene la medida de fuerza y reclama el pago de las diferencias correspondientes a la actualización de la escala salarial.

La audiencia constituye una instancia clave para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes y determinar si puede retomarse el servicio de transporte público en San Juan. Hasta el momento, el gremio había ratificado que mantendría el paro mientras no se resuelva el reclamo salarial.

Mientras avanza la reunión dentro de la Subsecretaría, la protesta continúa en el exterior del edificio, con presencia de trabajadores y tránsito interrumpido sobre calle Santa Fe.