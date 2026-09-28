El Gobierno de San Juan estima que los fondos obtenidos con el bono internacional por US$600 millones estarán disponibles en la provincia durante las próximas dos semanas. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que la llegada de ese dinero permitirá avanzar con un paquete de obras de infraestructura cuyos proyectos y pliegos ya están preparados.

“En el transcurso de las próximas dos semanas debería estar ya el dinero en la provincia de San Juan y disponible para el pago de obras que el gobernador va a ir anunciando”, señaló Achem en radio Amanecer. Entre las primeras intervenciones encaminadas mencionó los dos primeros tramos de la Ruta 40 Norte, cuya licitación ya fue publicada, además de otras obras como rotondas.

La disponibilidad efectiva de los fondos también modificará las condiciones de negociación con las empresas. “Una cosa es negociar una obra con plata futuro que te va a entrar, y otra cosa es negociar una obra con la plata en el banco”, afirmó Achem. Según explicó, contar con los recursos permitirá al Gobierno avanzar con mayor certeza en los compromisos de pago y en la discusión de precios.

El plan no estará concentrado solamente en rutas. Achem señaló que los US$600 millones se destinarán a distintos frentes de infraestructura. “Rutas, agua potable, saneamiento, algo en seguridad también y probablemente algo en salud”, enumeró. También confirmó que parte de los fondos estará destinada a viviendas.

Los tiempos de ejecución dependerán de los procesos de contratación. “Los procesos de licitación tienen 40 días y más o menos 45 días, ya están preparados los proyectos y los pliegos”, explicó el funcionario. Por eso, estimó que “noviembre, diciembre y adelante vamos a ver más máquinas trabajando” en distintos puntos de la provincia.

En materia vial, además de la Ruta 40 Norte, Achem mencionó obras destinadas a mejorar la circulación y la seguridad. Entre los trabajos que ya están en marcha recordó la intervención en la Ruta 20, en la intersección con calle Gorriti, aunque esa obra no forma parte de las nuevas intervenciones que se pondrán en marcha con el bono.

Para el Ministerio de Producción, una parte central del plan estará vinculada con la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de las actividades económicas. El objetivo, según Achem, es mejorar las rutas y las conexiones para reducir costos logísticos y facilitar la circulación entre los valles productivos y las distintas salidas de la provincia.

En esa misma línea, destacó la importancia de ampliar la capacidad de la red eléctrica para acompañar la incorporación de nuevas inversiones y generación de energías renovables. También mencionó proyectos vinculados con parques industriales, logísticos y de servicios, además de la Zona Franca de Jáchal y el desarrollo de nodos logísticos.

Achem vinculó estas necesidades con el crecimiento que atraviesa San Juan por la actividad minera y la llegada de empresas de servicios. “Estamos esperanzados y contentos y vamos a seguir trabajando por el futuro de San Juan”, afirmó al describir el escenario que enfrenta la provincia.

El secretario General explicó además que el Gobierno esperó a conocer con precisión el monto finalmente obtenido antes de definir el ritmo de ejecución de los proyectos. “Estuve esperando la definición, digamos, de tener exactamente el monto que quiero obtener del bono para empezar a poner de fecha” a las obras, sostuvo.

Con los fondos a punto de llegar y los primeros procesos de licitación ya encaminados, el Gobierno prevé que el movimiento más fuerte comience a verse entre noviembre y diciembre. La Ruta 40 Norte aparece entre las primeras obras con proceso iniciado, mientras que el resto del paquete se irá conociendo a medida que el gobernador Marcelo Orrego realice los anuncios correspondientes.