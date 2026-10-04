Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, y Máximo Kirchner protagonizaron un cruce político por el bono de US$600 millones que tomó la Provincia. El intercambio comenzó con una definición del funcionario sanjuanino contra los cuestionamientos del peronismo, siguió con la respuesta del dirigente kirchnerista durante su visita a San Juan y sumó un nuevo capítulo este 2 de octubre.

Fernández fue consultado por las declaraciones que Máximo había realizado y reivindicó la posición que había expresado inicialmente sobre el endeudamiento provincial.

“El Partido Justicialista puede quedarse tranquilo que nuestro espacio va a seguir gobernando San Juan. Vamos a tener la responsabilidad de generar las condiciones y los niveles de actividad que nos van a permitir pagar esa deuda que estamos honrando, que se va a traducir en obras”, afirmó Fernández.

El ministro también respondió al planteo de Máximo sobre quién deberá afrontar el crédito y puso el foco en compromisos asumidos anteriormente por la Provincia.

“Hoy a los sanjuaninos les está tocando pagar una deuda por una obra, el acueducto, que no se ha podido continuar. Esta deuda la estamos pagando porque corresponde honrar las deudas”, sostuvo.

Luego marcó una diferencia con la gestión de Marcelo Orrego y aseguró que los recursos obtenidos mediante el nuevo endeudamiento ya están disponibles para las obras previstas.

“Eso es lo que no va a ocurrir con el gobierno de Marcelo Orrego, que está dando muestras de tener el plan, de estar anticipándose con las obras y algo que es fundamental: las obras se van a hacer y el dinero la Provincia ya lo tiene, de manera que está garantizado que esas obras se hagan”, señaló.

El cruce había sumado su segundo capítulo el 1 de octubre, durante la visita de Máximo Kirchner a San Juan. Allí, el dirigente cuestionó el crédito de US$600 millones y planteó la necesidad de observar cómo se utilizarán los fondos y de qué manera se generará capacidad para afrontar el compromiso.

Durante esa actividad le recordaron una definición que Fernández había realizado el 25 de septiembre en Café de la Política, cuando respondió a los sectores del peronismo que cuestionaban el endeudamiento.

“Lo que yo le diría a esos sectores que están preocupados es que se queden tranquilos porque ellos, la verdad, no van a tener que pagar el crédito”, había dicho Fernández. Y agregó: “No va a ser el justicialismo el que va a tener la responsabilidad de pagar este crédito que ha tomado la Provincia”.

El funcionario había reforzado esa postura con otra definición: “Nosotros vamos a gobernar y vamos a pagar el crédito que estamos tomando”.

La respuesta de Máximo

Al ser consultado por esas palabras, Máximo respondió: “Está más cerca de la chicana política que la responsabilidad que hay que tener en los lugares”.

Luego planteó que, más allá de qué espacio político gobierne cuando deban realizarse los pagos, el compromiso recae sobre los recursos públicos.

“Para entender, más allá de quién la vaya a pagar, no es que la va a pagar un gobierno o el otro, la paga la gente”, afirmó.

Un día después, Fernández recogió esa respuesta y ratificó su postura: defendió el endeudamiento, aseguró que los fondos se destinarán a obras y sostuvo que el oficialismo provincial tendrá la responsabilidad de afrontar el crédito.

De esta manera, el bono de US$600 millones abrió un ida y vuelta político entre el Gobierno de San Juan y una de las principales figuras del kirchnerismo nacional.