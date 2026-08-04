Bono San Juan: proyectan un título a nueve años y pago en tres cuotas

El Gobierno de San Juan proyecta emitir un título de deuda con un plazo aproximado de nueve años y devolver el capital en tres cuotas durante los últimos tres años. La estructura fue anticipada por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, tras las reuniones que la delegación provincial, encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, mantuvo con fondos de inversión en Londres y Nueva York.

La Provincia cuenta con autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta US$600 millones, aunque el monto definitivo de la primera colocación todavía no fue establecido. También continúan sujetos a las condiciones del mercado la tasa, el precio de emisión y la fecha exacta de la operación.

Según explicó Gutiérrez, el esquema analizado contempla una amortización soft bullet. Esto implica que San Juan no devolvería el capital de manera uniforme desde el inicio, sino que pagaría un tercio durante cada uno de los últimos tres años del plazo.

“Tenemos pensada una estructuración de un vencimiento, a lo mejor, de nueve años, con un plazo de amortización soft bullet de un tercio por año en los últimos tres años”, indicó el funcionario.

El objetivo oficial es hacer coincidir los vencimientos con la generación futura de recursos derivada del crecimiento económico y de las inversiones en infraestructura. Los fondos serán destinados a gastos de capital y obras orientadas a mejorar la productividad y competitividad de San Juan.

Reuniones con fondos internacionales

La gira tuvo el formato de un Non Deal Roadshow, una instancia de presentación previa que no implica una colocación inmediata. La delegación expuso la situación económica, productiva y fiscal de la Provincia ante fondos de inversión, administradoras de activos y bancos internacionales.

Entre las firmas con las que mantuvieron reuniones estuvieron Man Group, AXA Investment Managers, Massachusetts Financial Services, Morgan Stanley Investment Management, Bracebridge Capital, Lord Abbett, Marathon Asset Management, JP Morgan Asset Management, Barings y Schroders Investment Management.

Los encuentros se desarrollaron con representantes radicados o con presencia en Londres, París, Boston y Nueva York. Allí, la Provincia presentó como principales fortalezas el potencial de crecimiento generado por la minería, la continuidad de los resultados fiscales positivos y el bajo nivel de endeudamiento.

De acuerdo con Gutiérrez, los inversores mostraron una evaluación favorable sobre la situación sanjuanina, aunque el Gobierno todavía no informó compromisos concretos de compra.

Una posible salida en septiembre

El ministro ratificó que septiembre aparece como la primera ventana posible para realizar la colocación, pero aclaró que la decisión dependerá del escenario financiero internacional.

“Estamos viendo la posibilidad de que se abra la ventana en el mes de septiembre. Hay que esperar, en función de las condiciones de mercado, cuál sería el importe total que se va a colocar y el precio de colocación”, sostuvo.

Antes del viaje, el gobernador Marcelo Orrego había señalado que la Provincia buscaría conseguir una tasa inferior al 10%. También había confirmado que JP Morgan y Santander fueron seleccionados para estructurar y colocar los títulos en el mercado internacional.

Además de la emisión externa, el Gobierno analiza ofrecer una parte del bono en el mercado argentino. La operación internacional estará dirigida principalmente a grandes inversores institucionales.

Los números de la deuda

Durante las presentaciones, Gutiérrez informó que la deuda provincial ronda los US$200 millones y representa el 10,4% de los ingresos de San Juan.

A su vez, los servicios correspondientes a amortización e intereses equivalen al 1,4% de los ingresos, mientras que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite del 15%.

Otro de los indicadores expuestos fue la relación entre la deuda y el Producto Bruto Geográfico de la Provincia, que actualmente se ubicaría en el 2,7%.

“Esta solidez fiscal y una gestión responsable de la deuda hacen que la provincia de San Juan sea mirada muy positivamente”, afirmó Gutiérrez.

Pese a esa evaluación, todavía quedan por definir el monto de la primera emisión, la tasa, el precio de colocación y las obras que integrarán la etapa inicial del plan de infraestructura.