La polémica por el precio de las entradas para la final del Mundial 2026 sumó una voz inesperada. Borja Iglesias, delantero de la selección de España, expresó públicamente su indignación por los valores que alcanzó la reventa para el partido frente a Argentina y lanzó una contundente crítica en sus redes sociales.

"Una vergüenza": la inesperada queja del delantero de España, Borja Iglesias, por el precio de las entradas. (Foto: Instagram @borjaiglesias9)

El futbolista del Celta de Vigo, integrante del plantel dirigido por Luis de la Fuente, compartió en una historia de Instagram una captura de una plataforma de venta de entradas donde se observaban los elevados precios para acceder al encuentro decisivo.

Junto a la imagen escribió apenas dos palabras: "Una vergüenza", reflejando su malestar por los montos que deben pagar los hinchas para asistir a la final.

Según la publicación, las entradas en reventa se ofrecían entre 9.000 y 49.000 dólares, cifras que generaron fuertes críticas tanto entre los aficionados argentinos como entre los españoles.

La escalada de precios se produjo a partir de la enorme expectativa que despertó el duelo entre dos de las selecciones más fuertes del torneo y se vio impulsada por el sistema de precios dinámicos utilizado por la FIFA para la venta oficial, además del incremento constante de los valores en el mercado de reventa.

En las horas previas al partido, miles de hinchas también manifestaron su descontento por las dificultades para conseguir localidades a precios accesibles, una situación que incluso obligó a muchos seguidores a desistir de viajar o ingresar al estadio.

La final entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde ambos seleccionados buscarán quedarse con el título del Mundial 2026.

El encuentro también tendrá un valor simbólico especial. Además de definir al nuevo campeón del mundo, será el enfrentamiento que nunca pudo concretarse en la Finalissima entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, suspendida meses atrás. Ahora, el destino los cruzó en el escenario más importante de todos: una final mundialista.