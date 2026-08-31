El "Hondurasgate" y la caída de Fernando Cerimedo exponen la red transnacional de manipulación digital y captura institucional en la región



Las recientes revelaciones del denominado "Hondurasgate" y la detención del operador político argentino Fernando Cerimedo en Bolivia —acusado por el intento de femicidio de su pareja— sacan a la luz una compleja y vasta red transnacional de manipulación digital, financiamiento oscuro y desarticulación institucional.

Lejos de tratarse de hechos aislados, la caída de estas piezas destapa un plan sistemático para la captura del poder político y el saqueo de recursos estratégicos en América Latina.

Audios filtrados y fraudes coordinados

El eje principal del escándalo internacional se sostiene sobre una serie de 37 audios filtrados que ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de Honduras. Las grabaciones, atribuidas a Cerimedo y al entorno del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —recientemente indultado por Donald Trump tras purgar condena por narcotráfico en Estados Unidos—, detallan la arquitectura de un fraude electoral.

Cerimedo actuó como jefe de campaña de Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, en unos comicios decididos por una diferencia menor al 0,74%. A través de los mensajes se evidencia la manipulación digital de actas, la saturación de algoritmos mediante granjas de bots y la intervención directa para asegurar fallos favorables y nombramientos a medida en el aparato judicial y electoral del país centroamericano.

El "modelo de desembarco" y la ruta del dinero

El patrón de intervención expuesto en Honduras se repite en otras naciones de la región. Lejos de comportarse como un consultor tradicional con contratos formales, el esquema de Cerimedo se basa en un desembarco territorial para ofrecer financiamiento, logística comunicacional y herramientas de desestabilización a cambio de cuotas de poder estatal.

Las investigaciones actuales también siguen la pista a flujos financieros millonarios, operaciones con criptomonedas y posibles vínculos con redes de contrabando y narcotráfico destinadas a robustecer estas estructuras políticas. El entramado conecta de manera directa a operadores de la extrema derecha regional con terminales de poder en Estados Unidos, incluyendo figuras ligadas al equipo de campaña de Donald Trump y magnates petroleros.

Un mapa continental bajo amenaza

La huella de esta red de injerencia se extiende a lo largo de Sudamérica con metodologías similares:

Argentina: Con una fuerte inserción en el diseño comunicacional inicial de La Libertad Avanza y terminales aún funcionales en el aparato oficial.

Bolivia: Con inserción directa en el entorno de la administración de Rodrigo Paz y sospechas sobre rutas de vuelos irregulares.

Brasil y Chile: Con operaciones orientadas a la intoxicación del debate público, la validación de informes falsos y el respaldo a candidaturas afines.

Nuevos frentes: Indicios bajo análisis judicial en países como Colombia, Perú y Ecuador sobre la penetración de estas mismas estructuras en procesos electorales recientes.

Las cuatro etapas de la captura territorial

Para los analistas, el fenómeno de las granjas de bots y la manipulación algorítmica es apenas la puerta de entrada de una estrategia dividida en fases: primero se captura la conversación pública, luego se condiciona o manipula la elección, a continuación se interviene el Estado y, finalmente, se procede al saqueo de los recursos estratégicos, la infraestructura, los datos soberanos y los territorios nacionales (como evidencian los recientes movimientos sobre los recursos hidrocarburíferos en Venezuela y los proyectos de enclaves extraterritoriales).

La caída de operadores como Cerimedo desnuda los mecanismos del "Tecnato algorítmico", planteando la urgencia de una respuesta política y democrática continental frente a una avanzada que amenaza con vaciar de soberanía a los Estados de la región.

Fuente: Nicolás Lantos / El Destape.