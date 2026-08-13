Branka Motors no devolverá el dinero, irán presos y las víctimas reclamarán vía civil

La jueza de Garantías Carolina Parra formalizó el pasado miércoles el desenlace penal para la megacausa Branka Motors al homologar un juicio abreviado. Tres imputados, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, recibieron una condena de cinco años de prisión efectiva cada uno por haber estafado a 352 damnificados. El perjuicio económico total que originó esta causa asciende a $524.000.000. En cuanto al reclamo de las víctimas, intentarán recuperar lo perdido por vía civil.

La resolución se alcanzó tras un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, a pesar de la resistencia de los abogados de las víctimas. La abogada de la querella, doctora Noriega, brindó detalles sobre el procedimiento y señaló que "Se homologó el acuerdo, el martes dan los fundamentos de la sentencia. En parte de la querella se opusieron porque pedían seis años, el Ministerio Público Fiscal cinco años, y bueno, los imputados estuvieron de acuerdo, aceptaron los hechos, la calificación legal y la pena también".

El conflicto judicial tuvo su primer antecedente entre diciembre y enero pasados. En aquel momento, Guadalupe Ailén Céspedes radicó la denuncia inicial al pagar $1.700.000 por una moto que nunca recibió. A partir de allí, se descubrió un esquema donde la empresa ofrecía vehículos a precios muy inferiores a los del mercado para atraer compradores.

Aunque en mayo se intentó un plan de reparación económica, el pacto fracasó porque los acusados no pagaron la primera de las cinco cuotas previstas. Ante este incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia solicitó el traslado de los hombres al Penal de Chimbas.

Con la sentencia penal firme, las víctimas que busquen recuperar sus ahorros deberán ahora iniciar demandas individuales en el fuero civil, ya que la vía penal solo resolvió la responsabilidad carcelaria de los culpables. Los fundamentos del fallo se leerán el próximo martes.