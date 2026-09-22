Brasil decidió modificar una de las reglas que regulan a sus principales campeonatos para darle más espacio a los futbolistas jóvenes. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó una reducción gradual del límite de extranjeros que los clubes de las Series A y B pueden incluir en sus planillas, una medida que comenzará a aplicarse en 2027 y llegará a cinco jugadores por equipo en 2030. El objetivo declarado es aumentar las oportunidades para los Sub-23 y fortalecer la formación de talentos locales.

Actualmente, los clubes pueden incluir hasta nueve extranjeros en la planilla de un partido. El nuevo esquema comenzará con un máximo de ocho en 2027, bajará a siete en 2028, a seis en 2029 y finalmente quedará en cinco desde 2030.

La decisión fue aprobada en una reunión de la CBF con representantes de los 40 clubes de las Series A y B y las federaciones estatales. La propuesta recibió dos votos en contra. Según explicó Helder Melillo, director ejecutivo de la CBF, el diagnóstico de la entidad indica que el aumento de extranjeros redujo el espacio disponible para los jóvenes brasileños.

Más lugares para los Sub-23

La modificación no se limitará al cupo de jugadores extranjeros. La CBF también estableció un nuevo sistema para los planteles de hasta 50 futbolistas, que quedarán divididos progresivamente entre una Lista A y una Lista B.

En 2027, los clubes podrán tener 30 jugadores en la Lista A y 20 futbolistas Sub-23 en la Lista B. La proporción cambiará gradualmente hasta llegar a 25 y 25 en 2030. La medida busca aumentar la presencia de los jugadores jóvenes sin reducir el número total de integrantes que puede registrar cada equipo.

La situación que preocupa a la CBF

Los datos presentados por la propia Confederación explican el cambio. Durante 2026, los futbolistas Sub-23 representaron apenas el 13,8% de los minutos disputados en la Serie A brasileña. La cifra quedó por debajo de los registros de las principales ligas europeas analizadas por la entidad, donde el porcentaje va del 28% al 38%.

Al mismo tiempo, entre 2020 y 2026 aumentó 3,2 veces la participación de extranjeros mayores de 23 años en los minutos de juego de la Serie A. En ese período pasó del 7,8% al 25%, mientras que la participación de los brasileños Sub-23 descendió del 28,3% al 11,5%.

El cambio comenzará en 2027

La CBF planteó la reforma como una política de mediano y largo plazo para fortalecer a los futbolistas surgidos de las inferiores y preservar también el modelo económico de los clubes formadores.

El fútbol brasileño se convirtió en uno de los principales mercados para jugadores extranjeros en Sudamérica y, al mismo tiempo, sus clubes se consolidaron como grandes exportadores de juveniles. Con la nueva reglamentación, la dirigencia busca modificar el equilibrio dentro de los planteles y aumentar las posibilidades de que los talentos locales tengan minutos en Primera.

La reducción será gradual y permitirá que los clubes se adapten durante cuatro temporadas. Para 2030, el límite quedará establecido en cinco extranjeros por partido y la mitad de los cupos de cada plantel deberá corresponder a jugadores Sub-23.