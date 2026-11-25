La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ratificó que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará a cumplir sus funciones y analiza no invitar al presidente Javier Milei a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el 5 de enero de 2027.

La decisión fue confirmada por fuentes brasileñas y se habría acelerado después de las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda la transparencia del proceso electoral que consagró nuevamente a Lula como presidente. Por el momento, no se comunicó una notificación diplomática formal.

El posible faltazo de Milei a la ceremonia también representa un nuevo gesto de distanciamiento entre ambos mandatarios. Según trascendió en medios brasileños, Lula evalúa no incluir al presidente argentino entre los invitados a la asunción de su cuarto mandato.

Los dichos de Quirno que profundizaron el conflicto

El nuevo capítulo de la disputa se produjo luego de una entrevista televisiva de Pablo Quirno en el programa conducido por Juana Viale. Allí, el canciller argentino justificó que el Gobierno de Milei no haya reconocido oficialmente el triunfo electoral de Lula.

Durante la conversación, el funcionario sostuvo que hubo situaciones dentro del proceso electoral brasileño que generaban dudas sobre su transparencia. También argumentó que la validación de los resultados corresponde al Tribunal Electoral de Brasil.

Las declaraciones generaron malestar en el gobierno brasileño, que interpretó esos cuestionamientos como un nuevo gesto de confrontación por parte de la administración argentina.

Brasil mantendrá su representación diplomática sin embajador

Julio Bitelli había sido llamado a consultas por el gobierno brasileño en medio del deterioro de la relación bilateral. Desde entonces, el diplomático no retomó sus funciones en Buenos Aires.

Con esta nueva decisión, Brasil apunta a mantener el vínculo con Argentina a través de encargados de negocios, una representación diplomática de menor jerarquía que la de un embajador.

En la Cancillería argentina evitaron realizar declaraciones públicas sobre la situación y señalaron que seguirán de cerca los pasos formales que pueda adoptar Brasil en los próximos días.

La situación abre un nuevo interrogante sobre el futuro de la relación entre dos de los principales socios comerciales de Sudamérica, en un contexto de diferencias políticas que ya impactan en el vínculo institucional entre ambos países.