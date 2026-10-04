Flávio Bolsonaro se impone en las elecciones presidenciales de Brasil celebradas este domingo 4 de octubre, aunque la ventaja sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, no sería suficiente para evitar una segunda vuelta. Con más del 90% de las urnas escrutadas, el candidato del Partido Liberal (PL) obtiene el 48% de los votos, mientras que el presidente alcanza el 44%, en una disputa que mantiene en vilo al país vecino.

Los primeros resultados mostraron una diferencia más amplia a favor del senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, a medida que avanzó el recuento, Lula comenzó a recuperar terreno y redujo la distancia a poco más de cuatro puntos porcentuales.

De acuerdo con la legislación electoral brasileña, para ganar la Presidencia en primera vuelta es necesario obtener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno de los candidatos alcanza esa mayoría, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente el próximo domingo 25 de octubre.

La elección estuvo marcada por una fuerte polarización política. Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar, en una jornada en la que también se eligieron los gobernadores de los 27 estados, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, además de renovar las legislaturas regionales.

Flávio Bolsonaro emitió su voto en Río de Janeiro, donde expresó sus expectativas de lograr un cambio político. "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", manifestó el candidato, quien busca continuar el legado político de su padre.

Por su parte, Lula votó en São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, y presentó los comicios como una disputa entre "la democracia y la barbarie", en referencia al movimiento político encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro.

Un aliado de Bolsonaro fue reelegido en San Pablo

En paralelo a la disputa presidencial, el oficialismo brasileño sufrió una importante derrota en San Pablo, el estado más poblado y uno de los principales motores económicos del país.

Tarcísio de Freitas, gobernador y aliado del bolsonarismo, consiguió la reelección en primera vuelta con el 62,85% de los votos válidos, según los resultados difundidos con el 90% de las urnas contabilizadas.

Su principal adversario, Fernando Haddad, exministro y dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo el 36,22% de los sufragios. La diferencia le permitió a De Freitas asegurar un nuevo mandato sin necesidad de disputar una segunda vuelta.

Milei sigue de cerca los resultados en Brasil

Las elecciones brasileñas también despertaron expectativas en el Gobierno argentino. El presidente Javier Milei siguió desde la Quinta de Olivos el desarrollo de los comicios y expresó su respaldo político a Flávio Bolsonaro a través de las redes sociales.

El resultado de la contienda podría tener consecuencias en la relación bilateral, considerando las diferencias políticas e ideológicas que mantienen Milei y Lula.

Mientras continúa el escrutinio, los principales espacios políticos brasileños comienzan a prepararse para una eventual segunda vuelta, que enfrentaría nuevamente al actual presidente con el candidato del Partido Liberal. La definición está prevista para el 25 de octubre, cuando los electores deberán decidir quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.