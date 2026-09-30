Brasil se posiciona como el destino internacional que más interés despierta entre los sanjuaninos que ya comenzaron a planificar sus vacaciones de verano 2027. Camboriú y Búzios aparecen al frente de las consultas en las agencias locales, mientras que los destinos nacionales todavía muestran un movimiento más gradual.

Según explicó Ariel Giménez Bacur, titular de Turismo Bacur EVT y presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje, a DIARIO HUARPE durante las últimas semanas aumentó el interés por los viajes al exterior y ya comenzaron a concretarse contrataciones y reservas. “Por lo que más consultan es por Brasil, en destinos como Camboriú o Búzios”, señaló. A diferencia de otros destinos nacionales como Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell y Cataratas del Iguazú. Sin embargo, Brasil aparece como la alternativa que concentra la mayor atención.

Uno de los factores que explica esta tendencia es el precio. Según destacó Giménez Bacur, la relación entre el valor del dólar y los costos internos favorece actualmente la elección de destinos internacionales.

Actualmente, un paquete terrestre hacia Brasil, con salida desde Córdoba, cuesta alrededor de 500 dólares, es decir, cerca de $1.000.000. La propuesta incluye transporte desde Córdoba, siete noches de alojamiento en un hotel ubicado a una cuadra o una cuadra y media de la playa, además de desayuno o media pensión.

En comparación, un paquete hacia Mar del Plata comienza en valores cercanos a los $850.000 y puede aumentar según el alojamiento y los servicios incluidos. De acuerdo con Giménez Bacur, la escasa diferencia entre ambas alternativas lleva a algunos viajeros a inclinarse por destinos internacionales.

“Hoy es por una cuestión de precio. Tenemos dólar barato y si hacés una comparación de lo que cuesta un paquete en Argentina con uno al exterior, conviene mucho más un destino internacional que uno nacional”, sostuvo Giménez Bacur.

Otros destinos internacionales que buscan los sanjuaninos

Además de Brasil, otros destinos del Caribe también aparecen entre las opciones elegidas por quienes buscan vacacionar fuera del país. Martín Paterno, dueño de Paterno Viajes, explicó a este medio cuáles son los lugares más solicitados, qué paquetes se comercializan y cómo se comportó la demanda durante los últimos meses.

“Lo que más estamos vendiendo es Punta Cana, en República Dominicana, además de Aruba y Jamaica, especialmente Montego Bay. México, en cambio, no se está vendiendo tanto porque hay bastante sargazo y la gente está apuntando a otros lugares”, señaló Paterno.

El empresario indicó que los destinos del Caribe suelen contratarse bajo la modalidad all inclusive y que también aparecen opciones promocionales fuera de la temporada alta. “A veces conseguimos paquetes de US$1.200 o US$1.300 por una semana, con todo incluido, desde Mendoza”, detalló.

La Costa Argentina todavía espera su pico de reservas

Las consultas por destinos nacionales comenzaron a aparecer recientemente, aunque el mayor movimiento suele registrarse más cerca de noviembre.

Según Giménez Bacur, quienes eligen la Costa Argentina suelen hacerlo por comodidad, gusto o preferencia personal, mientras que entre los viajeros más jóvenes existe una mayor inclinación hacia Brasil y otros destinos del exterior.

“Son públicos totalmente diferentes: aquel que elige la Costa Argentina por comodidad o gusto y un público más joven que busca otras alternativas como Brasil o el Caribe”, señaló el títular.

Con la temporada de reservas recién comenzando, Brasil ya se destaca entre las preferencias de los sanjuaninos. Camboriú y Búzios lideran las consultas y aparecen entre los destinos más buscados para disfrutar del próximo verano.

Además, Giménez Bacur anticipó que octubre será un mes clave para medir con mayor precisión el movimiento de la temporada. Según explicó, es en ese momento cuando muchas familias ya tienen definidas sus vacaciones y comienza a acelerarse el ritmo de reservas para el verano.