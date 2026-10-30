La caída del real frente al dólar volvió a poner a Brasil entre las alternativas atractivas para los argentinos que buscan organizar un viaje en noviembre. En el estado de Santa Catarina, tres playas se destacan por sus paisajes y propuestas turísticas: Praia da Sepultura, Ilha do Campeche y Praia do Rosa.

El movimiento cambiario se reflejó en la cotización oficial del Banco Central de Brasil. La tasa PTAX de venta pasó de 5,0377 reales por dólar el 23 de octubre a 5,3744 el 29 de octubre de 2026. De esta manera, quienes cuentan con dólares pueden obtener una mayor cantidad de moneda brasileña para afrontar gastos durante la estadía.

Sin embargo, la depreciación no significa que todo el viaje sea automáticamente más económico. Los costos de alojamiento, transporte y excursiones también influyen en el presupuesto y deben compararse antes de realizar una reserva.

Praia da Sepultura, ideal para hacer snorkel

Ubicada en Bombinhas, Praia da Sepultura es una de las opciones para quienes buscan disfrutar del mar y observar la vida marina. Sus aguas habitualmente calmas permiten realizar snorkel, buceo libre y buceo autónomo.

Para llegar a la playa hay que recorrer un sendero de aproximadamente 200 metros, cuyo inicio se encuentra al final de la avenida das Garoupas. Es un detalle importante para organizar el traslado y considerar el equipamiento que se quiera llevar.

Durante la temporada alta suele aumentar la concurrencia. Además, el lugar tiene normas específicas: están prohibidos los campamentos, las fogatas y la reserva de espacios en la arena.

Ilha do Campeche, aguas turquesas y acceso regulado

Frente a la Praia do Campeche, en Florianópolis, se encuentra la Ilha do Campeche, reconocida por su arena blanca y sus aguas transparentes. Además de su atractivo natural, conserva un importante patrimonio arqueológico.

La visita requiere planificación. El acceso está regulado y el sistema oficial de reservas solicita registrarse en la plataforma, consultar las condiciones, seleccionar el transporte y elegir una fecha.

Uno de los puntos a tener en cuenta es que el portal advierte que no se realizan devoluciones ni reprogramaciones del importe abonado. También recomienda revisar el pronóstico meteorológico antes de reservar, ya que el clima y las condiciones de navegación pueden impedir el traslado.

Praia do Rosa, entre el surf y las caminatas

En Imbituba, Praia do Rosa combina una extensa costa en forma de medialuna con morros, vegetación, lagunas y senderos. Es una alternativa para quienes quieren alternar los días de playa con actividades al aire libre.

La primavera es una época propicia para practicar senderismo y surf, con un ambiente que puede resultar más tranquilo que durante el verano. En los alrededores también hay posadas, restaurantes, bares, cafeterías y comercios.

Entre los atractivos cercanos se encuentran la Lagoa do Meio y las playas do Luz y Vermelha. Para ingresar al mar, es importante observar el oleaje y las condiciones del día, ya que se trata de una zona elegida también por quienes practican deportes acuáticos.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Las tres playas ofrecen experiencias diferentes. Sepultura requiere una caminata corta para llegar a la costa; Ilha do Campeche demanda una reserva y un traslado en embarcación; mientras que Praia do Rosa permite combinar actividades de playa, senderismo y servicios turísticos.

La caída del real puede representar una oportunidad para los argentinos, especialmente en los consumos cotidianos que se pagan en moneda brasileña, como comidas, bebidas y alquiler de sombrillas. De todos modos, antes de viajar conviene comparar los precios finales de alojamiento, pasajes y excursiones, además de revisar las condiciones de pago y cancelación.