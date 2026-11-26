El gobierno de Brasil analiza invitar a una autoridad argentina distinta al presidente Javier Milei a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el próximo 5 de enero de 2027 en Brasilia. La posibilidad fue confirmada por Celso Amorim, asesor del mandatario brasileño para asuntos internacionales, en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos países.

En una entrevista con el medio brasileño UOL, Amorim reconoció que el gobierno está evaluando una alternativa para que Argentina tenga representación institucional durante el acto. "Se está pensando" en cursar una invitación a otra autoridad, explicó el funcionario, quien también expresó su deseo de encontrar una fórmula para resolver la situación.

Por el momento, no se confirmó quién podría ocupar ese lugar. Consultado sobre la posibilidad de convocar al presidente de alguna de las cámaras del Congreso o a un expresidente argentino, Amorim evitó dar precisiones.

"Espero que se pueda encontrar una fórmula", sostuvo el asesor, en referencia a la posibilidad de mantener algún tipo de representación argentina pese a las diferencias con la administración de Milei.

La tensión entre Lula y Milei

La posibilidad de convocar a otro representante argentino se conoce en un contexto de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales. Uno de los últimos episodios que profundizó el conflicto fueron las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda aspectos del proceso electoral brasileño que terminó con la victoria de Lula frente a Flávio Bolsonaro.

Los dichos generaron malestar en el gobierno brasileño, que considera que las críticas de la administración argentina dificultan cualquier intento de acercamiento diplomático.

Además, Brasil decidió que su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará a ocupar su cargo. El diplomático había sido convocado a Brasilia en julio, luego de los cruces entre Milei y Lula. Su salida definitiva representa un nuevo retroceso en el vínculo entre ambos países.

En medio de las diferencias, Amorim buscó distinguir el conflicto político de la relación entre las sociedades. "Brasil no tiene nada contra el pueblo argentino", remarcó y sostuvo que Argentina es el vínculo estratégico más importante para su país.

El funcionario también advirtió que el enfriamiento diplomático podría dificultar proyectos de cooperación en áreas sensibles, como la energía nuclear, aunque descartó que las diferencias vayan a traducirse en restricciones comerciales.

De esta manera, la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero en Brasilia, se convirtió en otro escenario de las diferencias entre los gobiernos de Milei y Lula. La posibilidad de que Argentina participe con una autoridad distinta al Presidente todavía está en evaluación.