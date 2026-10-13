La devoción a Nuestra Señora de Aparecida quedó en el centro de la campaña presidencial de Brasil, en la recta final hacia el balotaje del 25 de octubre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival, Flávio Bolsonaro, participaron este lunes de ceremonias religiosas en homenaje a la patrona del país, en medio de una polémica que cruzó la discusión política con las creencias religiosas.

Lula asistió a una celebración en la capilla del Palacio de la Alvorada, acompañado por la primera dama, Janja da Silva, integrantes de su gobierno y representantes de movimientos sociales. Durante su intervención, defendió el respeto a la Virgen y cuestionó las expresiones que, según sostuvo, ofenden la fe de millones de brasileños.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal y de religión evangélica, participó de una misa en la Catedral Metropolitana de Brasilia junto a su esposa y dirigentes de su espacio. El postulante afirmó que concurrió por invitación y en respeto a las creencias de los católicos.

La polémica por la Virgen de Aparecida

La controversia comenzó después de que circularan publicaciones que atribuían a Flávio Bolsonaro la intención de impulsar una iniciativa para quitarle a Nuestra Señora de Aparecida el título de patrona de Brasil si llegaba a la Presidencia.

El candidato negó esa versión y la calificó como una noticia falsa. El rumor recuperó una antigua iniciativa legislativa presentada en 2007, que proponía retirar ese reconocimiento a la Virgen y que fue archivada al año siguiente.

En medio de la disputa, Lula defendió el lugar de la figura religiosa en la tradición brasileña y llamó a respetar las distintas creencias. El episodio también generó cuestionamientos y declaraciones de representantes de la Iglesia católica.

Un gesto hacia el electorado católico

La participación de ambos candidatos en las celebraciones se produjo en un país donde el catolicismo continúa teniendo un peso social y cultural importante, aunque en las últimas décadas crecieron las comunidades evangélicas.

Flávio Bolsonaro, que se define como evangélico, asistió a la ceremonia en Brasilia después de las críticas que recibió por la controversia. Días antes, también había rechazado públicamente que pretendiera modificar el reconocimiento de la Virgen.

Lula, por su parte, aprovechó la celebración para insistir en la importancia de la libertad religiosa y del respeto entre credos. La discusión por Nuestra Señora de Aparecida se convirtió así en uno de los temas que atraviesan la campaña, mientras los dos candidatos buscan consolidar apoyos antes de la segunda vuelta.