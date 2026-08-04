La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó este martes un nuevo capítulo. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir al mínimo la representación diplomática en el país, una medida inédita en la relación entre los dos principales socios del Mercosur.

La decisión implica que Bitelli no volverá a ocupar su cargo en la Argentina y que la embajada brasileña quedará encabezada por un encargado de negocios, un rango inferior al de embajador. Se trata de una de las señales diplomáticas más fuertes que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones formales.

La determinación fue comunicada por la Cancillería brasileña al embajador argentino en Brasilia y llega luego de la fuerte escalada de tensión generada por las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo, donde volvió a insultar a Lula da Silva y lanzó duras críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Durante su visita a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Milei calificó a Lula como "ladrón" y "corrupto", además de cuestionar al magistrado que condenó al expresidente Jair Bolsonaro. Esos dichos motivaron inicialmente el llamado a consultas del embajador Julio Bitelli y ahora derivaron en una rebaja permanente del nivel de las relaciones diplomáticas.

Con esta resolución, Brasil marca un fuerte distanciamiento político respecto del gobierno argentino. Aunque ambos países mantendrán abiertos los canales diplomáticos y consulares, la ausencia de un embajador limita el diálogo político de alto nivel y refleja el deterioro del vínculo entre las administraciones de Lula y Milei.

La medida adquiere especial relevancia porque Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países integran el Mercosur. Pese a las diferencias ideológicas entre ambos presidentes desde el inicio de la gestión libertaria, la relación bilateral había logrado sostener los canales institucionales. Sin embargo, los últimos cruces públicos terminaron por profundizar una crisis diplomática que ahora quedó formalizada con la retirada definitiva del embajador brasileño.