El Gobierno de Brasil inauguró una nueva etapa en sus relaciones laborales tras la promulgación de una histórica reforma constitucional que pone fin al régimen laboral de 6x1 (seis días consecutivos de trabajo por uno de descanso).

La medida establece la obligación de otorgar dos días de descanso remunerado por semana y contempla la reducción progresiva de la jornada máxima semanal de 44 a 40 horas sin disminución salarial, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y favorecer la conciliación familiar y personal.

La normativa, correspondiente a la Enmienda Constitucional 141, fue promulgada el viernes 16 de octubre de 2026 por el Congreso Nacional. Según el calendario oficial de aplicación, la transición comenzará en diciembre de 2026 con un esquema de reducción gradual del límite horario semanal.

Esta transformación impactará con mayor fuerza en rubros como el comercio, la hostelería y los servicios, donde el esquema de un solo franco semanal conforma la estructura habitual de funcionamiento.

De acuerdo con un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) —basado en datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2025—, el alcance potencial de la ley comprende a 26,8 millones de trabajadores.

Dentro de ese total, 22 millones son empleados formales con contrato registrado (lo que representa el 54% de la masa salarial registrada del país), mientras que 4,8 millones corresponden a trabajadores informales que actualmente cumplen jornadas superiores a las 40 horas semanales.

Impulso social

Uno de los principales motores sociales detrás de este cambio fue Rick Azevedo, exdependiente de farmacia y fundador del movimiento Vida Além do Trabalho («Vida más allá del trabajo»). Azevedo visibilizó en la agenda pública las dificultades diarias de la clase obrera y defendió que la eliminación de la escala 6x1 trasciende banderías políticas: «Es una cuestión específica de la clase trabajadora», aseveró en declaraciones prestadas a la agencia Xinhua.

En el plano empresarial, la reforma plantea el reto de reestructurar la dinámica organizativa, en particular para las pequeñas y medianas empresas con menor margen para la contratación de personal adicional o la modificación de turnos. Frente a este panorama, el Gobierno encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva analiza la implementación de mecanismos de apoyo para los sectores más vulnerables, incluyendo líneas de crédito preferenciales y programas de capacitación para fomentar la modernización de sus operaciones.