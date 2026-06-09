Brasil interrumpió temporalmente la campaña de vacunación con la Butantan-DV, la primera vacuna de dosis única contra el dengue aprobada para uso masivo. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Salud tras registrarse dos fallecimientos y 42 eventos adversos graves entre las más de 500.000 personas inmunizadas desde enero.

Las víctimas fueron un hombre de 58 años y una mujer de 48. Además, una tercera paciente de 38 años debió ser internada en terapia intensiva, aunque posteriormente recibió el alta médica. Las autoridades sanitarias investigan cada uno de los casos para determinar si existe algún vínculo con la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan.

El ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, remarcó que hasta el momento no hay pruebas que permitan establecer una relación causal entre la vacuna y los casos graves detectados. Sin embargo, sostuvo que la aparición de estos episodios constituye una señal de alerta suficiente para justificar una suspensión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Según los datos oficiales, de las 501.000 personas vacunadas entre enero y mayo, unas 3.700 reportaron síntomas similares a los del dengue, algo previsto dentro de los estudios de seguimiento. No obstante, 42 pacientes desarrollaron cuadros más severos, con manifestaciones como dolores abdominales intensos, vómitos persistentes y hemorragias, lo que motivó una revisión exhaustiva del programa de inmunización.

La vacuna había sido considerada un avance histórico en la lucha contra el dengue por su esquema de una sola aplicación y por brindar protección contra los cuatro serotipos del virus. Durante los ensayos clínicos mostró una eficacia superior al 90% frente a las formas graves de la enfermedad y del 100% para prevenir hospitalizaciones.

El Ministerio de Salud aclaró que la suspensión es temporal y que las dosis distribuidas permanecerán almacenadas bajo condiciones de refrigeración hasta que concluyan los estudios de farmacovigilancia. Mientras tanto, continuará utilizándose en Brasil la vacuna japonesa TAK-003, que requiere dos aplicaciones.

La decisión se produce en un contexto en el que el dengue sigue representando un importante desafío sanitario para Brasil. En lo que va del año se registraron cerca de 370.000 casos probables y 177 muertes por la enfermedad, mientras que en 2024 el país alcanzó cifras récord con más de 6.000 fallecidos.