Brian Sarmiento y Danielik se fueron a vivir juntos: "Comenzó la aventura"

A tres meses de iniciar su vínculo sentimental en el programa Gran Hermano: Generación Dorada, Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento formalizaron su relación mudándose a un departamento en el barrio porteño de Belgrano.

El anuncio se realizó a través de un video en redes sociales, donde la influencer tucumana escribió que "Comenzó la aventura Branelik",. Durante el recorrido por la vivienda situada en un primer piso, ella expresó con emoción que "Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso", mientras que Sarmiento afirmó que "Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento",,.

La historia de amor comenzó a finales de febrero cuando ambos ingresaron juntos al reality de Telefe. Si bien al principio fueron compañeros, en abril consolidaron el romance con sus primeros besos ante las cámaras,. La decisión de convivir se concretó tres semanas después de que el deportista fuera eliminado definitivamente por el voto del público el ocho de junio, tras haber regresado a la competencia durante 20 días gracias al beneficio del Golden Ticket.

En sus redes sociales, Galazán profundizó sobre su presente al publicar que "La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho".

La propiedad dispone de un living equipado con un panel de madera para el televisor y un sillón cama para visitas. El comedor presenta una mesa blanca con cuatro sillas y una cocina integrada mediante una barra revestida en azulejos blancos con mesada de mámol gris.

Al observar el espacio, Sarmiento bromeó comentando que "Acá se van a comer altos asadazos", a lo que su pareja respondió con la promesa de que "Acá voy a tirar magia". La habitación principal, decorada con un cubrecama beige, fue apodada por la joven como la suite presidencial.

El anuncio generó reacciones diversas entre los usuarios, con críticas como "Este la está viviendo, mal ahí", "Manteniendo al deudor" o "Le pagás el alquiler al deudor", y mensajes de apoyo como "Se nota que se quieren mucho, los amo", "Estoy muy contenta por ustedes y su progreso, que sea el primer paso de muchos juntos y que se sigan acompañando y cuidándose igual que lo hacían en la casa de GH" y "La gente contenta y feliz me pone feliz, somos instantes: vivan". La pareja, que ya planea buscar otro espacio más adelante, celebra este avance en su proyecto de vida en común.