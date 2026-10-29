Las Brigadas Educativas presentaron su informe final sobre educación y condiciones de vida en barrios populares de San Juan, con un relevamiento de las realidades sociales y territoriales de Villa Alfonso XIII, en Pocito, y Villa La Esperanza, en Rawson. El trabajo busca aportar información concreta para orientar políticas públicas vinculadas con la vivienda, los servicios básicos, la educación y la integración urbana.

La presentación se realizó en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en el marco del 12° Congreso Nacional de Políticas Públicas. La jornada contó con la participación de los intendentes Carlos Munisaga, de Rawson, y Fabián Aballay, de Pocito, quienes expusieron las intervenciones realizadas y las necesidades detectadas en ambos sectores.

El informe de las brigadas fue el punto de partida de las exposiciones y puso el foco en cómo las condiciones del entorno, la educación y el trabajo influyen en las oportunidades de las familias.

(Gentileza)

Un relevamiento para conocer las necesidades de las familias

En Pocito, el estudio se concentró en Villa Alfonso XIII, una zona rural ubicada al este del departamento, donde viven más de 300 familias. Allí, el municipio concretó obras y servicios como una unidad operativa policial, un centro de salud de atención primaria, una planta potabilizadora, redes cloacales, pavimento e iluminación LED.

Aballay también destacó el impacto del programa nacional Mi Pieza, Mi Baño, que permitió que cerca de la mitad de las familias del sector mejorara sus condiciones habitacionales. Sin embargo, señaló que la interrupción de esa iniciativa dejó a otros hogares sin posibilidades de continuar con esas mejoras.

El intendente valoró el trabajo de las Brigadas Educativas, conformadas por estudiantes universitarios y profesionales comprometidos con el acceso igualitario a la educación y el desarrollo social. También destacó el Espacio para Crecer, una iniciativa municipal que brinda contención, enseñanza y actividades recreativas a chicos de entre 6 y 12 años.

Pese a los avances, el relevamiento permitió identificar necesidades pendientes, entre ellas la conectividad y el transporte público, dos dificultades que afectan la vida cotidiana de los vecinos de esa zona rural.

Villa La Esperanza, otra realidad relevada en Rawson

En Rawson, el trabajo se desarrolló en Villa La Esperanza, una comunidad de poco más de 20 familias que viven en viviendas pequeñas y precarias, algunas con muros de adobe y sin revestimientos.

Munisaga explicó que ya se identificaron las principales dificultades de los vecinos y que se están coordinando acciones para mejorar sus condiciones de vida.

Educación y territorio para planificar políticas públicas

El informe final de las Brigadas Educativas destaca que las oportunidades de las personas están vinculadas con las condiciones del lugar donde viven, el acceso a la educación y las posibilidades laborales. También pone en valor las estrategias que desarrollan las familias para afrontar las dificultades y construir un futuro mejor para sus hijos.

De esta manera, el relevamiento busca que las necesidades detectadas en los barrios se conviertan en información útil para la planificación de políticas públicas, a partir de la articulación entre la UNSJ, los equipos técnicos y los municipios.