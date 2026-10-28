Brisa Gallardo: prioridad de paso, el punto que marcaría el rumbo del caso

La causa por la muerte de Brisa Gallardo ingreso en un momento clave de la investigacion penal tras la reciente audiencia concretada en los tribunales. El juez de Impugnacion Maximiliano Blejman escucho las exposiciones formuladas por la defensa de Mateo Joaquin Arguello Medawar, imputado por homicidio culposo, y dispuso tomarse el plazo legal de 30 dias habiles para resolver la situacion planteada.

El origen de este debate judicial gira en torno al recurso impulsado por el abogado defensor Jose Beltran, quien solicito la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario Provincial 250-R sancionado en 2006. Esa norma otorga preferencia de paso a los conductores que transitan por avenidas sobre quienes entran por calles transversales. Segun la defensa, esa regla choca con la Ley Nacional de Transito 24449, la cual determina como norma general la prioridad para quien avanza por la derecha.

Anteriormente, la jueza de garantias Veronica Chicon habia desestimado el pedido de la defensa tras la postura del fiscal Ivan Grassi. Desde la fiscalia argumentaron que la provincia posee competencias plenas para regular el transito dentro de su jurisdiccion territorial. Por su parte, la querella respaldo la vigencia de la legislacion provincial y solicito formalmente que se le impida conducir al imputado mientras continue el proceso penal.

El magistrado Maximiliano Blejman debera determinar si la disposicion sanjuanina puede coexistir con el plexo normativo nacional o si existe una contradiccion directa que invalide su aplicacion. Su definicion confirmara el criterio adoptado previamente por la jueza Chicon o, por el contrario, terminara haciendo lugar a la pretension promovida por la representacion tecnica del imputado Mateo Joaquin Arguello Medawar.

Esta contienda juridica resulta determinante para la causa debido al lugar exacto donde sucedio el siniestro vial, en la interseccion de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, en Capital. Brisa Gallardo, de 23 anos, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactada por el automovil Peugeot 3008 que conducia Mateo Joaquin Arguello Medawar.

La Ley Nacional de Transito senala en su articulo 41 que en los cruces urbanos se le debe ceder el paso de manera absoluta a quien circula desde la derecha, salvo excepciones senalizadas. Esa norma nacional no dispone una regla especial por el solo hecho de transitar por una avenida. Sin embargo, en San Juan el Decreto Reglamentario Provincial 250-R establece que tienen prioridad quienes circulan por avenidas frente a las calles transversales.

La defensa remarca que un decreto provincial no puede alterar el mandato de una ley nacional a la que la propia provincia se adhirio formalmente. En contraste, las partes acusadoras sostienen que el Estado local conserva la facultad de fijar pautas operativas para el ordenamiento vehicular local. Una vez pronunciado el fallo de Maximiliano Blejman, las partes analizaran acudir a instancias superiores.