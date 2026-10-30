El senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, reveló cuáles son los plazos que maneja el oficialismo para avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El legislador señaló que la reforma electoral podría tratarse en sesiones extraordinarias, en diciembre o en febrero, y marcó este último mes como el límite para modificar el sistema antes de las elecciones de 2027.

"Podemos tratarlo en extraordinarias, podemos tratarlo en diciembre, podemos tratarlo en febrero", afirmó Olivera al ser consultado sobre los tiempos para discutir los cambios electorales.

El senador aclaró que todavía no hay definiciones sobre el tratamiento de la reforma en la Cámara alta. Sin embargo, sostuvo que existe margen para avanzar durante el período de sesiones extraordinarias y consideró que el presidente Javier Milei podría incorporar el tema al temario.

"Si las PASO se hacen en agosto, febrero sería el plazo límite", explicó. En ese sentido, agregó que no ve descabellado que el Gobierno convoque a un nuevo período extraordinario para debatir la reforma electoral, como ya ocurrió durante la actual gestión nacional.

Respecto de las conversaciones políticas para definir el futuro de las primarias, Olivera señaló que el tema debe resolverse en el ámbito del Poder Ejecutivo, en diálogo con los gobernadores. Además, mencionó los encuentros que mantuvieron referentes nacionales y mandatarios provinciales, aunque aclaró que todavía no hay una decisión sobre la suspensión o eliminación del sistema.

La Libertad Avanza insiste con eliminar las PASO

Más allá de los plazos legislativos, Olivera ratificó que el objetivo del oficialismo es avanzar con la eliminación definitiva de las primarias. El año pasado, el mecanismo fue suspendido y ahora el espacio busca que deje de formar parte del calendario electoral.

"El objetivo es eliminarla de manera definitiva", aseguró el senador.

Entre sus argumentos, cuestionó la utilidad de las PASO para resolver las disputas internas de los partidos políticos y puso el foco en el costo que representa su organización.

"Es un mecanismo que hace muchos años, la verdad, nunca funcionó, porque nunca resolvió una interna", sostuvo.

Además, estimó que el proceso electoral implica un gasto de aproximadamente $5.000 millones. Según planteó, esos recursos podrían destinarse a otras áreas en lugar de financiar una instancia que, a su criterio, termina funcionando como una encuesta pagada con los impuestos de los ciudadanos.

Olivera evitó confirmar una candidatura en Rivadavia

Consultado sobre la posibilidad de competir por la Intendencia de Rivadavia en 2027, Olivera evitó confirmar una candidatura y aseguró que La Libertad Avanza está enfocada en ampliar su estructura territorial en San Juan.

"Nosotros no tenemos candidatos", afirmó. El senador explicó que el partido continúa recorriendo la provincia, inaugurando sedes y buscando aumentar la participación de los vecinos, mientras aguarda las definiciones nacionales.

A medida que se acerque el calendario electoral, sostuvo, comenzarán a resolverse las postulaciones. Mientras tanto, el espacio busca instalar sus propuestas y construir una alternativa política en los departamentos.

Sobre Rivadavia, Olivera cuestionó la continuidad del mismo espacio político durante años y aseguró que, en sus recorridas, encuentra vecinos que expresan su deseo de un cambio de gestión.

El legislador también defendió la necesidad de anticipar la construcción política para evitar que los candidatos aparezcan recién en los meses previos a las elecciones. "Nosotros no queremos que pase eso de vuelta, por eso venimos haciendo las cosas con tiempo y de forma ordenada", concluyó.