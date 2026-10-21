Apretar o rechinar los dientes sin estar comiendo puede provocar desgaste dental, dolor mandibular y molestias musculares que afectan el descanso. En una entrevista de Salud & Bienestar, el odontólogo Fabio Galdeano explicó cómo reconocer el bruxismo, un comportamiento que puede ocurrir tanto durante el sueño como mientras estamos despiertos, y por qué conviene consultar ante las primeras señales.

El profesional relacionó muchos casos con situaciones de estrés y ansiedad, aunque aclaró que su evaluación requiere observar distintos factores. “Nosotros apretamos nuestros dientes y hacemos movimientos masticatorios”, señaló al describir una actividad que no cumple una función alimentaria. El problema puede pasar inadvertido hasta que aparecen dolores o alguien escucha el rechinar nocturno.

Señales que aparecen al despertar

Una de las pistas más frecuentes es que la pareja o un familiar advierta ruidos durante el sueño. También pueden aparecer tensión en la mandíbula, dolor delante del oído, cansancio al levantarse y molestias en el cuello o los hombros. En el consultorio, el odontólogo busca superficies dentales desgastadas, cambios en la mordida y sensibilidad en los músculos de la masticación.

Fabio Galdeano, odontólogo.

Galdeano explicó que la presión repetida puede deteriorar progresivamente las piezas dentarias. En situaciones severas, el desgaste puede alcanzar capas profundas del diente y provocar dolor intenso. Sin embargo, no todo desgaste es causado por bruxismo: otros hábitos y problemas bucales también deben considerarse antes de establecer un diagnóstico.

El estrés puede influir, pero no explica por sí solo todos los casos. Por eso, la evaluación incluye preguntas sobre el sueño, las molestias y los antecedentes, además de un examen de los dientes, las encías, los músculos y la articulación temporomandibular, ubicada delante de la oreja.

Tratamiento y cuidados para evitar daños

El especialista destacó la importancia de un abordaje adaptado a cada paciente. En determinados casos se indican placas oclusales confeccionadas y ajustadas por el odontólogo, que ayudan a proteger los dientes.

“La placa de relajación involucra un estudio minucioso de la mordida del paciente”, explicó, y advirtió que no equivale a comprar un protector bucal genérico.

Según las molestias, también puede ser útil trabajar con profesionales de kinesiología o salud mental para abordar el dolor muscular, la tensión y otros factores asociados. El tratamiento no siempre elimina el bruxismo, pero puede reducir sus consecuencias y mejorar la calidad de vida.

Galdeano recordó que el rechinar de dientes puede presentarse durante la infancia y que no siempre indica una enfermedad. En adultos, en cambio, recomendó prestar atención a los dolores persistentes, el desgaste visible y los comentarios de quienes comparten el descanso. Ante estas señales, la consulta odontológica permite identificar el problema y evitar que las lesiones avancen.

Dato

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