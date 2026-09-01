El budín de manzana en licuadora es una alternativa sencilla para preparar una merienda casera, especialmente cuando hay frutas maduras en casa y se busca una receta que no demande demasiado tiempo ni ensucie demasiados utensilios. La preparación combina una miga tierna y húmeda con el aroma de la canela y puede estar lista en aproximadamente una hora.

La receta requiere dos manzanas medianas, tres huevos, 150 gramos de azúcar, 100 mililitros de aceite neutro y 200 gramos de harina leudante. También lleva una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de canela, ralladura de un limón y una pizca de sal. De manera opcional, se pueden sumar 50 gramos de nueces picadas.

El primer paso consiste en lavar y pelar las manzanas y retirarles las semillas. Una de ellas debe cortarse en trozos para utilizarla en la mezcla, mientras que la otra se reserva en pequeños cubitos para incorporar más adelante. En paralelo, se debe precalentar el horno a 180 grados y preparar una budinera enmantecada y enharinada.

Luego llega el momento de utilizar la licuadora. Allí se colocan los trozos de manzana junto con los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Todos los ingredientes deben licuarse hasta conseguir una preparación lisa y uniforme.

Una vez obtenida la mezcla, se la pasa a un bowl para incorporar los ingredientes secos. Se agrega la harina leudante junto con la canela y la pizca de sal. En este punto es importante mezclar suavemente con una espátula y evitar batir de más, para conservar una buena textura en el budín.

El siguiente paso consiste en sumar los cubitos de manzana que habían quedado reservados. Si se desea, también pueden incorporarse las nueces picadas. La preparación se mezcla hasta distribuir los trozos de manera pareja y luego se vuelca en la budinera.

Finalmente, el budín debe cocinarse en el horno durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para comprobar si está listo, se puede insertar un palillo en el centro: si sale limpio, la cocción está terminada. Antes de desmoldarlo, se recomienda dejarlo enfriar durante unos minutos.

En total, la receta demanda unos 15 minutos de preparación y alrededor de 45 minutos de cocción. Se trata de una elaboración de dificultad fácil y de estilo casero, pensada para acompañar el mate, el café o una merienda.

Además de ser una preparación práctica, el budín permite aprovechar manzanas maduras y convertirlas en una opción dulce con ingredientes habituales de la cocina. La combinación de la fruta con la canela y la ralladura de limón aporta un aroma característico que se suma a la textura húmeda de la preparación.