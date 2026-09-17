La senadora Patricia Bullrich manifestó su sorpresa y cuestionó la falta de información dentro del oficialismo por los cambios vinculados al área de discapacidad que fueron incorporados al proyecto de Presupuesto 2027. La dirigente aseguró que desconocía las modificaciones antes de que la iniciativa llegara al Congreso y advirtió que la situación afecta la relación entre los distintos sectores del Gobierno de Javier Milei.

“Yo no sabía y esto resiente la relación”, afirmó Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia, al referirse a las modificaciones introducidas en el proyecto de ley.

La senadora, que encabeza el bloque libertario en la Cámara Alta, explicó que el tema no había sido informado durante las reuniones de la mesa política del Gobierno. “A mí me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz y llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo.

Según el texto del Presupuesto presentado por el Gobierno, se plantean modificaciones sobre disposiciones vinculadas a las prestaciones y pensiones por discapacidad. Entre los cambios señalados se encuentra el regreso a un esquema de pensión por invalidez cuyo monto no alcanzaría los $300.000 y que podría darse de baja si el beneficiario obtiene un empleo. Además, el proyecto contempla modificaciones en el esquema de financiamiento de los prestadores, con participación de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Bullrich cuestionó particularmente que una dirigente que ocupa la jefatura de una bancada oficialista haya llegado al Congreso sin conocer esos cambios. “Cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera estando en esa mesa cómo van a venir exactamente las cosas, se genera que uno llegue al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’, cuando yo no sabía”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que la falta de información genera un problema político hacia el interior del oficialismo. “Y ahí quedás o como un tonto o como que los engañas”, afirmó. Luego agregó: “Eso resiente las relaciones, está bueno que nosotros corrijamos estos problemas”.

El debate se produce en torno a un área que involucra a millones de personas con discapacidad y sus familias y que, a partir de las modificaciones incorporadas al proyecto presupuestario, quedó entre los puntos que generan discusión dentro del Congreso.

Los temas que llegan al Senado

Bullrich también anticipó parte de la agenda del Senado para este jueves. Según explicó, el oficialismo decidió no incorporar la reforma del Banco Central y concentró la sesión en otros proyectos.

Uno de ellos es la denominada ley de Inocencia Fiscal, que modifica el criterio utilizado en determinadas actuaciones de la administración tributaria. Bullrich sostuvo que la iniciativa busca establecer una presunción de inocencia para los contribuyentes y facilitar que los ciudadanos utilicen sus ahorros para realizar inversiones, adquirir vehículos o comprar viviendas.

El segundo proyecto mencionado por la senadora es el referido a los biocombustibles. Bullrich destacó su impacto en provincias productoras de caña de azúcar y soja y aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con ambas iniciativas.

La discusión por el sistema electoral

La senadora también se refirió a las negociaciones para modificar el sistema electoral de cara a las elecciones de 2027. Uno de los puntos que planteó fue la cantidad de partidos políticos existentes en el país.

“Hay más de 600 partidos, muchos de ellos truchos, una cantidad de partidos que cobran plata del Estado”, sostuvo. Bullrich planteó que el oficialismo busca modificar el esquema de financiamiento partidario y reducir la participación de fondos estatales.

Además, cuestionó el uso de publicidad oficial durante los períodos electorales y señaló que el Gobierno mantiene conversaciones con las provincias y distintos sectores del Parlamento para alcanzar acuerdos sobre una eventual reforma.

El debate sobre esos cambios deberá continuar en el Congreso, donde el oficialismo necesita construir acuerdos con otros bloques para avanzar con las modificaciones que propone para el sistema electoral.