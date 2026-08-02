Patricia Bullrich volvió a poner sobre la mesa su aspiración presidencial y ya proyecta su futuro político más allá de un eventual segundo mandato de Javier Milei. La actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que quiere volver a competir por la Casa Rosada, aunque dejó claro que primero está el objetivo de consolidar la continuidad del Gobierno libertario.

“Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”, afirmó Bullrich durante una entrevista con Clarín.

La exministra de Seguridad explicó que cualquier definición electoral dependerá de cómo se conforme el equipo que acompañará a Milei si finalmente busca un segundo mandato en las elecciones de 2027.

Bullrich condicionó su candidatura al armado libertario

La senadora remarcó que su futuro político no depende exclusivamente de una decisión personal, sino de la estrategia que adopte el espacio oficialista.

“Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía”, sostuvo.

En ese escenario, Bullrich también consideró necesario mantener un entendimiento político con el PRO, espacio al que perteneció y que, según señaló, buscará conservar el control de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Podría ser candidata a vicepresidenta?

Consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta en 2027, Bullrich evitó confirmar esa posibilidad.

“Es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí”, respondió.

La senadora recordó además que tiene un mandato de seis años y que podría permanecer en el Congreso.

“No tengo una preferencia. No me estoy promocionando para nada”, aseguró.

Sin embargo, Bullrich reconoció que disfruta ocupar posiciones de protagonismo dentro de los espacios políticos.

“Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen”, expresó entre risas.

El futuro del PRO y La Libertad Avanza

Otro de los temas abordados fue la relación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las próximas elecciones.

Bullrich aseguró que le gustaría que ambos espacios puedan confluir en un mismo proyecto político, aunque reconoció que ese escenario podría complicarse si el macrismo decide presentar un candidato presidencial propio.

La dirigente considera que la coordinación entre ambos sectores puede ser importante para sostener el proyecto político oficialista y avanzar hacia una eventual reelección de Milei.

Críticas a Victoria Villarruel

Bullrich también se refirió a su relación política con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantiene diferencias.

La senadora sostuvo que Villarruel “tiene una mirada muy distinta a la del Gobierno” y la definió como una dirigente de perfil “conservador”.

Además, consideró que actualmente la vicepresidenta impulsa un proyecto político propio.

“Si ella hubiera tenido un comportamiento distinto podría estar en este proyecto. Pero hoy está aprovechando su lugar para promover el suyo”, afirmó.