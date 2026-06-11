La senadora Patricia Bullrich cuestionó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las inconsistencias detectadas en su declaración jurada y aseguró que no se trata de un simple error administrativo, sino de una “omisión ética”.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la dirigente oficialista, en referencia a las explicaciones brindadas por el funcionario sobre el crecimiento de su patrimonio.

Bullrich sostuvo además que el caso deberá ser esclarecido en el ámbito judicial. “Ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó, marcando distancia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya se tramita en los tribunales federales.

Las declaraciones se producen luego de que Adorni presentara su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en un intento por despejar dudas sobre la evolución de sus bienes. La propia senadora había sido una de las primeras voces dentro del oficialismo en exigir públicamente que el funcionario diera explicaciones.

Según trascendió, Bullrich no solo hizo ese reclamo de manera pública, sino que también lo habría planteado ante el presidente Javier Milei e intentó instalar el tema en una reunión de gabinete.

El cruce se da en un contexto de diferencias previas entre la legisladora y sectores del Gobierno. En las últimas semanas, Bullrich también cuestionó restricciones al trabajo de periodistas en Casa Rosada y manifestó su desacuerdo con decisiones vinculadas a la designación de magistrados.

La polémica se profundizó tras una entrevista televisiva en la que Adorni reconoció que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y que parte de su patrimonio proviene de inversiones en criptomonedas. “Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, explicó.

El jefe de Gabinete admitió haber cometido errores en sus declaraciones juradas, aunque los atribuyó a una omisión que arrastraba desde antes de ingresar a la función pública. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error”, señaló, y aseguró que regularizará su situación ante los organismos correspondientes.

Adorni también afirmó que todos sus bienes fueron generados durante más de 25 años de actividad privada y defendió su conducta. Sin embargo, sus dichos quedaron bajo la lupa, especialmente tras reconocer que los ahorros fueron realizados “en negro”, lo que sumó tensión al caso.

La causa judicial avanza mientras crece el ruido político dentro del oficialismo, en un escenario donde las explicaciones del funcionario no lograron cerrar el debate y dejaron abierta una discusión sobre transparencia y ética pública en el Gobierno.