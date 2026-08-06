La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

La dirigente oficialista celebró que el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa y apuntó contra quienes incumplen contratos de alquiler. A través de sus redes sociales, sostuvo que la norma busca "poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye", aunque sus declaraciones generaron cuestionamientos por vincular a familias con dificultades de pago con situaciones delictivas.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei plantea establecer un mecanismo de desalojo exprés para aquellos casos en los que exista mora en el pago del alquiler. Según la propuesta, antes de iniciar una demanda judicial, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda.

En los casos donde en la vivienda haya menores de edad o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el plazo se extendería por otros diez días. Si el incumplimiento continúa, el propietario podría iniciar una acción judicial de desalojo bajo el procedimiento más breve previsto por la legislación.

La iniciativa también establece cambios en el régimen de expropiaciones, al plantear que solo podrán realizarse cuando exista una utilidad pública concreta, necesaria y proporcional. Además, propone modificar los criterios para calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor objetivo del bien y limitando algunos conceptos adicionales.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto está relacionado con la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta busca modificar las restricciones actuales sobre los terrenos afectados por incendios, eliminando algunas prohibiciones que impiden cambiar el uso de las superficies durante determinados períodos posteriores al siniestro.

El debate ocurre luego de que el oficialismo sufriera un revés en el Senado al tener que retirar del tratamiento el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras rurales, uno de los puntos más cuestionados del proyecto original.

A pesar de esa modificación, desde el Gobierno aseguran contar con los acuerdos necesarios para avanzar con el resto de la iniciativa, que continúa generando fuertes discusiones políticas por el alcance de los cambios propuestos en materia de propiedad privada.